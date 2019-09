Há 500 mil “rolhinhas” para ajudar a reflorestação do país

A Missão Continente, em parceria com a Quercus e a Corticeira Amorim, está a distribuir pelos clientes das lojas Continente 500 mil “rolhinhas”, pequenos depósitos para as famílias juntarem as suas rolhas de cortiça e depois as levar para os recipientes próprios dos supermercados. O objetivo é incentivar a reciclagem da cortiça e contribuir para a reflorestação de Portugal.

Esta campanha de sensibilização integra o projeto Green Cork, criado em 2008 pela Quercus, numa parceria com a Missão Continente e a Corticeira Amorim, e que já permitiu a recolha de cerca de 84 milhões de rolhas. Como sublinham os promotores, o Green Cork visa recordar os portugueses sobre a importância da reciclagem de cortiça e sensibilizar a opinião pública para as vantagens ambientais dos produtos à base desta matéria-prima natural.

O montado de sobro contribui para a conservação da biodiversidade e para a sobrevivência de muitas espécies de fauna autóctone, algumas em perigo de extinção. A sua importância estende-se em planos como a fixação de CO2, regulação do ciclo hidrológico e retenção de água. É também relevante na prevenção da desertificação e do despovoamento das áreas rurais. A reciclagem permite a reutilização da cortiça em novos produtos e estende o seu ciclo de vida, recordam em comunicado.

O Green Cork ajuda também a responder a outros desafios, nomeadamente a plantação de árvores que integram a floresta autóctone portuguesa, em que se inclui o sobreiro. Através da receita das rolhas entregues para reciclagem, a Quercus financia a iniciativa “Floresta Comum”, ao abrigo da qual já foram plantadas mais de 828 mil árvores. Este projeto tem como missão promover a produção, angariação e distribuição de árvores autóctones a pessoas que demonstrem motivação, comprovem competências e possuam os meios necessários para proceder ao plantio e cuidado das florestas que tencionam plantar.