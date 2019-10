França é o país que mais interesse tem por Portugal

França, Alemanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e Brasil foram as nacionalidades que mais pesquisaram por voos para Portugal como destino de férias este ano, segundo o momondo, motor de buscas de viagem. França liderou a procura e o interesse aumentou 5% face ao ano passado.

As pesquisas de brasileiros (último no ranking) registaram um crescimento de 47% face ao ano anterior. O clima ameno, as acessibilidades, a gastronomia, as acomodações e a simpatia dos portugueses fazem de Portugal um dos países mais pesquisados para passar férias, diz a momondo em comunicado.

Ainda que com um decréscimo de 11% no interesse de pesquisas por voos para Portugal, a Alemanha (segunda posição do ranking), a par do Reino Unido (quarta posição) continuam a optar por terras lusas como um dos seus destinos de eleição, indo ao encontro dos dados publicados pelo Turismo de Portugal, referentes aos principais mercados emissores.

Portugal deverá receber, até ao final do ano, 27 milhões de turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 6% face aos 25 milhões que estiveram no mercado nacional em 2018. As estimativas são da Secretaria de Estado do Turismo e são justificadas pelo crescimento da procura nos meses de agosto e setembro.