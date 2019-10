La Redoute lança site de tecnologias de e-commerce

A La Redoute lançou um site dedicado às novas tecnologias de e-commerce, o laredoute.io, com objetivo de oferecer aos especialistas em tecnologias de informação (TI), data e inteligência artificial de todo o mundo, recursos úteis relacionados com as atividades de comércio eletrónico: projetos, partilha de experiências, eventos, entre outras informações.

O laredoute.io também é um site destinado a atrair e recrutar talento em TI para reforçar os dois La Redoute Tech Center: o de Roubaix em França e o de Leiria em Portugal, que reúnem mais de 100 funcionários.

Para Ambroise Gressier, diretor de Organização e Sistemas de Informação da La Redoute, “a abertura para o exterior e o funcionamento em redes com o nosso ecossistema fazem parte do ADN da empresa. No mundo digital, estamos convencidos de que a liderança tecnológica é adquirida principalmente através da partilha de projetos, das inovações e dos conhecimentos”.

O site terá, além de publicações regulares sobre a área, ofertas de emprego, um calendário de futuros eventos e uma galeria de colaboradores.

Segundo Samir Amellal, Chief Data Officer, “para os players do e-commerce, o domínio dos dados torna-se uma questão estratégica. Precisamos por isso dos melhores talentos para inventar, dentro do grupo Galeries Lafayette, o comércio omnicanal de amanhã.

A La Redoute tem atualmente mais de 20 ofertas de recrutamentos a decorrer em Portugal e em França.