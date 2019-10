SpongeBob comemora 20 anos a correr Lisboa em Amarelo

O SpongeBob SquarePants, personagem icónica do universo Nickelodeon, celebra este ano o seu 20º aniversário. Para comemorar a data, a Nickelodeon tem a circular pelas suas ruas mais típicas de Lisboa o elétrico SpongeBob SquarePants, para contagiar de boa disposição todos aqueles por quem passa.

Ao longo da primeira quinzena de outubro, o SpongeBob vai percorrer alguns dos lugares mais bonitos e emblemáticos de Lisboa na forma de um elétrico da Carris.

É “o elétrico mais divertido, inesperado e fotogénico do mundo – o Elétrico SpongeBob. E vão ver que o Amarelo da Carris é mesmo a cara do SpongeBob!”, diz Marta Caeiro, diretora de marketing do Nickelodeon Portugal.

O SpongeBob SquarePants nasceu nos ecrãs no dia 17 de julho de 1999 e tem reinado como a série de animação infantil televisiva número um dos últimos 17 anos, gerando um universo de personagens acarinhadas pelo público, slogans e memes da cultura pop.

Deu origem a filmes, à produção de merchandising e a um premiado musical na Broadway, atraindo uma legião de fãs dos quatro cantos do mundo.