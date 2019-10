Britânica Hays compra as 555 agências da Thomas Cook

A Hays Travel, cadeia independente de agências de viagem, vai comprar a operação da Thomas Cook no Reino Unido. A Hays anunciou que pretende adquirir as 555 agências da falida operadora e garantir o emprego às mais de 2500 pessoas que trabalhavam para o grupo turístico. Entretanto já contratou 421 colaboradores da Thomas Cook e ofereceu emprego à tripulação aérea da Thomas Cook Airlines.

Para Irene Hays, presidente da Hays Travel, e John Hays, diretor da empresa, a Thomas Cook era uma “marca amada que empregava pessoas talentosas”. E adiantaram avançaram que estão “ansiosos para trabalhar com muitos dos eles”. A Hays, com sede em Sunderland, conta com 190 agências espalhadas pelo país.

Esta aquisição “representa um passo importante no processo de liquidação, num momento em que procuramos tirar proveito dos ativos da empresa”, disse David Chapman, responsável pelo gestão dos ativos da insolvente Thomas Cook.

A Autoridade de Aviação Civil britânica já concluiu o repatriamento das mais de 100 mil pessoas que estavam de férias quando a empresa faliu a 23 de setembro. Essa operação, conhecida como “Matterhorn”, foi a maior ação de repatriamento britânico em tempos de paz.