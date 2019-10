Grupo Pestana. Há muito para acontecer antes do turismo espacial

José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, conta-nos os desafios do grupo hoteleiro de origem madeirense, com 47 anos de existência, e que neste momento está com 20 novos projetos.

Uma das apostas – e que já não é novidade – é a ligação à marca CR7, através de um conceito de lifestyle e modernidade. “A experiência está a correr bem. Mas o grande desafio da marca vai ser em 2020, porque vamos abrir três novos hotéis Pestana CR7: em em Marraquexe, outro em Nova Iorque e um em Madrid”, avança José Theotónio. “São três cidades icónicas para o Turismo e vamos ver como é que esta marca se vai comportar nestas localizações muito competitivas.”

Mas há mais desafios. Ao todo, são 20 novos projetos em três anos. Falta conquistar o quarto e o quinto continentes. E tudo isto deve acontecer, diz o CEO, antes de chegarem um dia ao turismo espacial. Veja o vídeo.

