Louis Vuitton oferece 13 mil milhões pela americana Tiffany

O grupo francês de produtos de luxo Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) acaba de confirmar que está interessado em comprar a joalharia Tiffany por 14,5 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros).

O grupo do milionário Bernard Arnault, dono das marcas Louis Vuitton, Dior ou Moët & Chandon, iniciou um processo de negociação preliminar com vista à aquisição da Tiffany, disse em comunicado enviado à Bolsa de Paris. No entanto, alerta, “não há certeza neste momento de que essas conversas possam levar a um acordo”.

A proposta da LVMH é interpretada no mercado como uma tentativa de fortalecer a sua presença nos EUA, numa altura em que a mítica Tiffany se debate com sérias dificuldades devido à guerra comercial EUA-China, que prejudica as suas exportações para o gigante asiático. Segundo o jornal Financial Times, a Tiffany deverá rejeitar a proposta por considerar que não reflete o real valor da marca norte americana.

O valor da oferta está acima da capitalização de mercado da joalharia, que é de 11,9 mil milhões de dólares (ou 10,7 mil milhões de euros).

O grupo LVMH, que domina o mercado mundial de luxo, faturou 38,4 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, mais 16% do que no mesmo período do ano passado. Caso a oferta sobre a Tiffany seja aceite, o grupo fortalece a sua posição no setor das joias, onde já detém a italiana Bulgari.

A Tiffany, com 300 lojas espalhadas pelo mundo, tem entre seus principais acionistas o fundo soberano do Qatar.