Virgin Galactic estreia-se na bolsa de Nova Iorque

A Virgin Galactic, detida por Richard Branson, estreou-se na Bolsa de Nova Iorque e com uma valorização de 8% logo na primeira hora da sessão – posteriormente foi corrigindo em baixa. A empresa de exploração de turismo espacial é a primeira da área a cotar as suas ações no mercado de capitais.

A entrada em bolsa seguiu-se à recente fusão com a Social Capital Hedosophia, uma empresa de investimentos fundada pelo bilionário do Sri Lanka e pelo ex-executivo do Facebook Chamath Palihapitiya. Neste processo, foi criada a Virgin Galactic Holding, na qual Richard Branson detém 51%.

A empresa foi avaliada em 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,1 mil milhões de euros).

O IPO (oferta pública inicial) irá ajudar a empresa a recapitalizar-se para fortalecer sua posição na corrida espacial que mantém com outros concorrentes privados, como a SpaceX, a empresa de Elon Musk, ou a Blue Origin, do fundador da Amazon Jeff Bezos.

A Virgin Galactic está “posicionada para se capitalizar no mercado espacial comercial. Está a crescer rapidamente e a gerar milhões de dólares e, finalmente, a abrir o espaço a milhares de novos astronautas”, disse em comunicado Richard Branson.

A empresa ainda não oferece o produto para o qual foi criada – viagens turísticas ao espaço – e não está claro que um dia o fará.