Altice tem “múltiplos operadores” interessados na rede de fibra

Existem “múltiplos operadores” a manifestarem interesse em usar a rede de fibra” da Altice Portugal, mas só se fará a venda se “for um bom negócio”, disse Alexandre Fonseca, presidente executivo da operadora em entrevista à Lusa.

“Temos múltiplos operadores a manifestar interesse em usar as nossas infraestruturas em Portugal, o mercado grossista está de facto a ter um boom em Portugal”, frisou. O interesse manifestado pela fibra ótica da empresa “é positivo e faz que estejamos mais atentos ao tema da venda”, prosseguiu o gestor.

“O que acontece hoje é uma situação muito diferente daquilo que tínhamos há um ano, hoje temos mais interessados que começaram a aparecer na compra, mesmo estando numa fase final de negociação”, afirmou.

Em agosto, num encontro com jornalistas, o presidente executivo da Altice Portugal tinha avançado que existiam duas propostas concretas para a compra da fibra ótica da empresa, mas que a operação só se concretizaria se fosse “um bom negócio”.

“Tem aparecido mais operadores interessados em comprar, mais fundos de investimento a quererem comprar a fibra e depois tem surgido mais procura do lado dos utilizadores, dos operadores que podem utilizar a infraestrutura”, explicou, salientando que o grupo não está pressionado para vender.

O dossiê está a ser gerido pela casa-mãe, com o envolvimento ativo do presidente executivo. “Só faremos a venda da fibra se for um bom negócio”, reiterou.

Questionado sobre o ponto de situação da SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, Alexandre Fonseca sublinhou que “está previsto no próximo dia 1 de dezembro o Estado assumir as participações da Altice Portugal e da Motorola”.

“Estamos na expectativa, o acordo está assinado, estamos tranquilamente a aguardar” que se iniciem as diligências, disse.

Em meados de junho, o Conselho de Ministros aprovou a compra, por sete milhões de euros, da parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP. “A Altice Portugal e a Motorola manter-se-ão como fornecedores de serviços da rede SIRESP”, sublinhou o gestor.