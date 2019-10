Moody’s sobre rating da Brisa

A Moody’s atribuiu à Brisa Concessão Rodoviária um rating de Baa2 positivo ao grupo português. A agência frisa que a empresa registou o melhor desempenho de crescimento do tráfego entre as autoestradas com portagens no primeiro semestre deste ano, com um incremento de 6%, avança no outlook do setor na Europa.

Para o próximo ano, a Moody’s estima um crescimento da atividade da Brisa, embora mais reduzido. Segundo as suas estimativas, o tráfego português recuperou para níveis anteriores à crise.

Na Europa, a Moody’s prevê um crescimento da receita moderado em 2020, mas positivo. A agência mantém assim uma perspetiva estável para o negócio das autoestradas com portagens, tendência que se iniciou em dezembro de 2017.

As estimativas apontam para que a receita das concessionárias de autoestradas na Europa cresça entre 3% a 4% em 2019, ligeiramente acima do crescimento de receita de 2,5% registado em 2018, e entre 1% a 3% em 2020.