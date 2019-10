CaixaBank reduz lucros em 28% para 1,2 mil milhões

O espanhol CaixaBank, dono do BPI, obteve lucros de 1,266 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 28,4% em relação ao mesmo período de 2018, explicado pelos custos do acordo laboral.

Na informação que transmitiu ao mercado, o banco espanhol explica que o resultado até setembro teria sido de 1,9 mil milhões de euros (mais 10,4%) se não tivesse refletido o custo do acordo com os trabalhadores alcançado no segundo trimestre do ano, que vai permitir poupanças anuais de 200 milhões de euros.

O volume de negócios aumentou 4,4% nos nove meses, para 609 mil milhões de euros. Os recursos dos clientes cresceram para 381,1 mil milhões de euros (mais 6,3%), representando um aumento de 22,6 mil milhões de euros.

O banco sublinha que o rácio do crédito mal parado diminuiu para 4,1% (menos 61 pontos básicos em 2019) e os créditos duvidosos baixaram 1,242 mil milhões de euros, para 9,9 mil milhões de euros.

O CaixaBank tinha em 30 de setembro último um rácio ‘Common Equity Tier 1’ (CET1) de 11,7%, um aumento de 15 pontos básicos em relação a dezembro de 2018.