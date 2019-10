Ações da Peugeot caem após anúncio de fusão com a Chrysler

As ações do grupo Peugeot desceram fortemente na bolsa de Paris, depois de ter sido confirmado o plano de fusão entre os grupos PSA e a Fiat Chrysler. Às 8h30 de Lisboa, as ações da Peugeot desciam 8,56%.

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e o grupo PSA, fabricante da Peugeot, Citroën e Opel, confirmaram hoje que “planeiam unir forças” para se converterem na quarta maior companhia automobilística do mundo com sinergias estimadas em 3,7 mil milhões de euros e sem fechar fábricas.

Num comunicado conjunto, ambas as empresas afirmaram que os respetivos conselhos de administração deram instruções às suas equipas “para alcançarem nas próximas semanas um memorando de entendimento vinculativo”.