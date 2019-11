Brisa e LeasePlan lançam portal auto

A Brisa e a LeasePlan lançaram um portal auto, dedicado a ofertas automóvel, com foco no cliente particular. O objetivo é proporcionar uma experiência digital aos clientes das duas empresas, através de serviços inovadores, eficientes e seguros, avançam em comunicado. O portal foi anunciado esta quinta-feira na Web Summit.

A parceria entre a Brisa e a LeasePlan pretende colocar ao serviço do cliente as mais variadas ferramentas tecnológicas ligadas ao setor automóvel. Partindo do know-how da LeasePlan no mercado de renting e do conhecimento da Brisa trazido pelo ecossistema Via Verde no que respeita às necessidades do mercado nacional, as empresas estão a trabalhar em conjunto, na perspetiva de lançarem em breve algumas ofertas digitais inovadoras.

Desta forma, haverá, por exemplo, uma consolidação e agregação de ofertas Auto em mercados fragmentados, que nasce das sinergias da Brisa e da LeasePlan, tanto nas soluções de mobilidade e segurança rodoviária como na experiência de gestão de frotas.

Já este ano, a Brisa anunciou uma parceria com a Fidelidade, para o setor dos seguros digitais, os smart insurance.