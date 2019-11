Não há Natal sem bacalhau… Na Riberalves já está tudo pronto para a mesa

Natal é sinónimo de bacalhau. Não há mesa portuguesa que celebre a época sem o tradicional peixe dos mares do Norte. Mas a lei da oferta e da procura está a empurrar o preço em alta. Nos últimos três anos, escalou 30%, com os consumidores a sentirem uma subida na ordem dos 15%. O consumo tem, por isso, estabilizado em Portugal, em torno das 55 mil toneladas anuais.

Com o Natal à porta, a Riberalves, empresa que explora a maior fábrica de transformação de bacalhau, 100% portuguesa, decidiu lançar uma nova imagem e novas referências, recordando que o bacalhau é um peixe selvagem, com elevado potencial de aproveitamento e vocação gastronómica, para receitas tradicionais, inovadoras, ou até para petiscos.

A empresa, fundada em 1985, reforçou as referências disponíveis na gama ‘Pronto a Cozinhar’, com destaque para a reedição de uma edição especial, produzida a pensar nos momentos mais nobres, como o jantar da Consoada. Como avança a empresa, o mercado irá contar novamente com os lombos de bacalhau com Cura Tradicional Portuguesa de 1 ano, com uma nova imagem, evidenciando o tempo de cura – porque quanto mais longa é a maturação no sal, mais nobre é o produto.

E, para apreciadores, são lançadas novidades de nicho, como as caras de bacalhau, as bochechas ou as línguas, autênticas iguarias da gastronomia portuguesa, adequadas a petiscos ou pratos mais complexos. A gama ‘Pronto a Cozinhar’ integra, ainda, novas opções com 4 meses de Cura Tradicional Portuguesa, bem como as já conhecidas referências com 9 meses.

O bacalhau pronto a cozinhar já representa mais de 60% das vendas da Riberalves, que rondaram os 150 milhões de euros em 2018. Como revela Ricardo Alves, administrador da empresa, “o mercado assiste a uma histórica transferência do consumo, do bacalhau salgado seco para o pronto a cozinhar”. Na Riberalves essa tendência foi visionada já em 2003, quando investiu numa nova unidade industrial, na Moita, e se focou neste produto. Com uma produção de 25 mil toneladas por ano, a Riberalves garante no exterior 25% das vendas