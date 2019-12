Nestlé vende Haagen-Dazs por quatro mil milhões

A Nestlé vai vender o negócio de gelados norte-americano, que inclui marcas como a Haagen-Dazs, à PAI Partners, empresa de capital de risco, por quatro mil milhões de euros, avança a Bloomberg. Na base desta transação estará a estratégia de fortalecer esta atividade nos Estados Unidos, onde a competição é bastante forte, criando um player mais dinâmico para concorrer com a Unilever, líder mundial neste mercado.

A operação será concretizada através da Froneri, empresa criada em 2016, fruto de uma fusão entre as unidades de gelados da Nestlé e da R&R, uma concorrente detida pela PAI Partners. O negócio deverá garantir uma quota de mercado de 10% para a Froneri. A Unilever, que detém as marcas Ben&Jerry’s e Magnum, tem 18% do mercado mundial.

Mark Schneider, CEDO da Nestlé, tem vindo a desinvestir em áreas com ritmos de crescimento mais lentos e, em contraponto, a reforçar a aposta na produção e comercialização de ração para animais, água e café.

A Nestlé, que tem vários operações em Portugal, é um dos gigantes mundiais do setor alimentar.