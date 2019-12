Saudi Aramco já vale dois biliões

A Saudi Aramco já garantiu uma capitalização bolsista de dois biliões e apenas no segundo dia após a entrada em bolsa. A petrolífera é atualmente a empresa mais valiosa a cotar nos mercados acionistas, destacando-se de tecnológicas como a Apple ou a Amazon.

As ações da Saudi Aramco subiram 9,94% até aos 38,7 riais, acima dos 32 riais com que se estreou em bolsa através da oferta pública inicial (IPO em inglês), e que permitiu à petrolífera angariar 25,6 biliões com a operação, a maior de sempre deste tipo. A sessão terminou com a empresa a somar 6,11% para os 37,35 riais.

Logo no primeiro dia de negociação, a Saudi Aramco fechou com uma valorização de 10%, atingindo uma capitalização bolsista equivalente ao valor de mercado de duas Amazon. Ficou avaliada em 7,04 biliões de riais ou 1,69 biliões de euros.

A petrolífera deixou para trás a Apple, até aqui a empresa mais valiosa do mundo, cuja capitalização bolsista ascende a 1,2 biliões de dólares (1,08 biliões de euros).