Portugueses viajam mais no Natal e Ano Novo, mas em Portugal

O número de portugueses que admite gozar férias durante este Natal e Ano Novo subiu ligeiramente face a 2018, optando a maioria por ficar em Portugal, segundo um inquérito do IPDT, entidade especializada em consultoria na área do Turismo, em parceria com a Soltrópico.

Segundo o inquérito, 40% dos inquiridos vão fazer férias fora de casa nesta altura, “um ligeiro acréscimo de 1,6 pontos percentuais” face ao ano passado, com 69% a “ficar em território nacional”. As regiões do Centro e Porto e Norte aparecerem como destinos preferenciais, “recolhendo 52% das preferências, seguindo-se Alentejo e Açores (15%)”.

O IPDT revela ainda que “um terço dos turistas portugueses tem como destino o exterior do país, um acréscimo de 5% face ao ano passado” e “Espanha, França e Reino Unido são os principais destinos”.

A duração da estadia será, em média, de 4,15 noites, “o que representa um acréscimo face ao período homólogo de 2018 (3,46 noites)”, mas o consumo “diminui ligeiramente”. Cada turista nacional “deverá gastar, em média, 180 euros a que corresponde um gasto por noite e turista de 43 euros”, de acordo com o inquérito.

O estudo concluiu também que a “visita a familiares e amigos é a principal motivação que leva os portugueses a optar pelo destino de férias na época natalícia, apontada por 36% dos inquiridos”, sendo que ficam hospedados em alojamento particular, como a casa de familiares ou amigos e em hotéis de 3 e 4 estrelas.

A recolha de dados decorreu entre 19 de novembro e 3 de dezembro de 2019, com a aplicação de um questionário promovido através de uma campanha online, que gerou um total de 518 questionários válidos.