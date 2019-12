Espetáculos ao vivo geram 109 milhões de receitas

Os espetáculos ao vivo contaram com 16,9 milhões de espectadores em 2018, um crescimento de 9,5% face a 2017, tendo gerado 109 milhões de euros de receitas de bilheteira, um incremento de 1,5% face ao exercício anterior, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) no relatório “Estatísticas da Cultura 2018”.

Os concertos de música foram os que atraíram mais espectadores, tendo captado 7,6 milhões de assistentes e receitas de 76,9 milhões de euros. O preço médio por bilhete foi 26 euros.

O relatório do INE adianta que os museus receberam no ano passado 19,5 milhões de visitantes, mais 2,3 milhões que no ano anterior. Os visitantes estrangeiros representaram quase metade (47,6%) do total de visitantes.

O cinema registou 14,8 milhões de espectadores em 2018, uma quebra de 5,3% quando comparado com o ano anterior. As receitas de bilheteira diminuíram em 3,7%, para 78,7 milhões de euros.

No ano passado, os preços no consumidor de bens e serviços culturais caíram 1,4% face a 2017.

O documento revela que os jornais, revistas e outras publicações periódicas perderam 9,6% de circulação total, apresentando uma quebra de 9,5% nos exemplares vendidos e uma descida de 9,9% nos exemplares oferecidos.

Ao nível do emprego, o INE estiva que no setor da cultura trabalhassem no ano passado 131,4 mil pessoas, mais 14,3 mil relativamente a 2017.

As exportações de bens culturais cifraram-se nos 167,6 milhões de euros, uma descida de 6,9% face ao ano anterior, e as importações 399,1 milhões de euros, um incremento de 5,9% em relação a 2017. Isto resultou num saldo deficitário da balança comercial de 231,5 milhões de euros, um agravamento de 34,7 milhões.

Em 2017, o volume de negócios das empresas do sector cultural e criativo atingiu 6,3 mil milhões de euros, uma subida de 5,3% face a 2016. Este sector integrava 61 916 empresas, mais 3 393 empresas que no ano anterior.

Em 2018, a despesa das autarquias em atividades culturais e criativas foi 469,8 milhões de euros, tendo aumentado 4,4% em relação a 2017.