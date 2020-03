Mota-Engil regista lucros de 27 milhões em 2019

A Mota-Engil gerou 27 milhões de euros de lucros consolidados no exercício de 2019, um crescimento superior a 12% quando comparado com os 24 milhões apresentados em 2018.

O grupo, que divulgou hoje os dados preliminares do último exercício não auditados, registou um volume de negócios de 2,8 mil milhões de euros. A margem operacional foi de 15%.

A carteira de encomendas do grupo liderado por Gonçalo Moura Martins adiantou ainda que a carteira de encomendas está acima do guidance, “subindo no segundo semestre para os 5,4 mil milhões de euros”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A Mota-Engil realizou um investimento líquido de 260 milhões de euros em 2019, com a dívida líquida consolidada a atingir os 1,19 mil milhões de euros.

O grupo apresenta os resultados a 12 de março.