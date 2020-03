Empresas familiares alertam para a necessidade de contenção

A Associação das Empresas Familiares anunciou que está a alertar todos os seus Associados para a necessidade de implementar medidas imediatas para fazer face ao Covid-19. “Quanto mais depressa reconhecermos que esta pandemia é uma séria ameaça para a vida das pessoas e adotarmos medidas que, como gestores responsáveis que somos, devemos tomar, mais depressa sairemos dela”, afirmou Peter Villax, presidente da Associação das Empresas Familiares.

O organismo afirma que está ainda a trabalhar em propostas concretas para apresentar aos agentes económicos e governo por forma a sensibilizar a comunidade para a urgência da implementação de medidas que deem respostas rápidas para minimizar as consequências económicas do Covid-19 na economia nacional.

A necessidade dessas medidas deve-se ao facto de este vírus ter uma taxa de transmissão muito elevada, o que, mesmo com uma taxa de letalidade eventualmente baixa, torna o seu potencial de mortalidade na população elevado, refere a entidade em comunicado.

Assim, a associação aconselha os seus associados a adotar medidas de contenção de contágio viral, na medida da possibilidade de cada empresa:

1. Trabalho a partir de casa para todos os trabalhadores cuja função assim o permita. Implementação de plano de teletrabalho; 2. Proibição de viagens ao estrangeiro; 3. Restrição de reuniões dentro da empresa com a participação de pessoas externas que tenham viajado a países de alto nível de contágio e progressão da doença. 4. Obrigatoriedade de lavagem de mãos e de distanciamento social; 5. Medição de temperatura na entrada nas instalações, com proibição de entrada no caso da temperatura estar acima de 37,5 ○ C; 6. Quarentena para colaboradores que estiveram em contacto com pessoas infetadas; 7. Para o caso de empresas essenciais à segurança nacional ou de serviços essenciais (produção e distribuição de energia, abastecimento de água, produção e distribuição alimentar, produção e distribuição farmacêutica), constituição de equipas de colaboradores residentes e isolados na própria unidade empresarial ou industrial, para assegurar a continuidade do serviço à população.

Peter Villax concluí que “os países que mais aprenderam com a epidemia de SARS de 2003 e que tomaram medidas logo em finais de janeiro para controlar o surto já estão na fase descendente da doença – é o caso de Taiwan, Hong Kong, Singapura e Macau. Com uma população total de 37 milhões de habitantes, estes países registam no total apenas 376 casos confirmados e quatro vítimas mortais”.