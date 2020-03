Auto-Viação Feirense em ‘lay-off’

A administração da operadora de transportes coletivos Auto-Viação Feirense, sediada em Santa Maria da Feira e com atividade internacional, anunciou hoje a suspensão temporária do contrato laboral de 195 dos seus funcionários, 30 dos quais retidos no estrangeiro.

O administrador da empresa atribui o lay-off ao facto de o seu serviço de transporte turístico para grupos internacionais, que constitui a principal área de negócio da firma, estar “parado desde o final de janeiro”.

“O Turismo é a nossa área mais forte, e 30% das nossas receitas provêm do mercado asiático, nomeadamente de grupos chineses e coreanos, mas, desde final de janeiro, quando foram suspensos os voos com ligação à China, temos os motoristas parados em casa há 45 dias”, afirmou Gabriel Couto.

Como a recuperação desse mercado vai ser “muito lenta”, a administração da Feirense preferiu recorrer à “hibernação”, na expectativa de que o lay-off permita prolongar a saúde financeira da empresa.

Gabriel considera que “se a procura retomar a normalidade em 2021, isso já será muito bom e a empresa sobrevive; se durar para além disso, a situação será muito mais grave”.

Outras dificuldades que a Auto-Viação Feirense enfrenta atualmente são as motivadas pelas restrições de circulação impostas em vários países para contenção da pandemia de Covid-19 e agravadas agora com o fecho de certas fronteiras europeias. “Em Milão e Roma temos nove autocarros estacionados a que nem sequer temos acesso, em Barcelona outros 18 que estamos a trazer para Portugal gradualmente e em Paris continuam outros sete por recolher”.

Hoje à tarde, agravou-se ainda a situação de cerca de 30 profissionais afetos especificamente às linhas terrestres internacionais Lisboa-Luxemburgo, Lisboa-Paris e Viana-Zurique. “Acabaram de fechar fronteiras por onde eles iam passar. Ainda estamos a apurar a logística necessária, mas vamos tentar recolher os motoristas e os autocarros que estavam em trânsito ficam onde estão”.

O transporte esporádico de grupos organizados ao santuário de Fátima ou à Rota das Amendoeiras também diminuiu e, com o encerramento das escolas anunciado para esta segunda-feira, fica ainda suspenso o transporte de estudantes, pelo que parte das carreiras públicas dirigidas a estabelecimentos de ensino serão eliminadas.

Entretanto, continuam em atividade na Feirense cerca de 20 trabalhadores afetos aos percursos públicos de transporte de passageiros na região metropolitana do Porto e aos serviços prestados no interior do aeroporto de Lisboa. “Mas essas pessoas também podem entrar em regime de lay-off daqui a uma semana se os voos forem todos interrompidos”, alerta Gabriel Couto, que, acredita que, a certa altura, “vai tudo parar no país”.

Antecipando esses cenários, o administrador da Feirense está a negociar com a banca “a suspensão dos contratos de leasing” de várias viaturas e a solicitar idêntico procedimento às seguradoras de “mais de 100” autocarros inativos.

Gabriel Couto espera que estas medidas permitam viabilizar a preservação da empresa, mas lamenta a situação dos funcionários em lay-off porque, além de salários médios na ordem dos 1000 euros, esses deixam agora de receber “mais 3000 ou 4000 euros por mês em gorjetas” nos percursos internacionais.

“Pode parecer muito, mas a realidade é que este trabalho é muito duro, obriga os motoristas a ficarem 300 dias por ano fora de casa, sempre na estrada, e as únicas pessoas que estão disponíveis para isto são aquelas que precisam mesmo de dinheiro, por terem despesas muito grandes, por exemplo, com filhos deficientes”.

Outra preocupação é com os fornecedores da própria Feirense. “A maioria dos lay-off dá-se em contexto de pré-falência, mas no nosso caso é o contrário, porque estávamos numa fase de euforia e crescimento, e agora temos 30 autocarros de turismo de luxo novos, prontos a trabalhar, que vão continuar à espera de sair da fábrica até que os possamos levantar”.

Considerando que em 2019 a Feirense teve um volume de negócios de cerca de 15 milhões de euros e que a receita prevista para 2020 com o arranque desses novos projetos era de 19 milhões, Gabriel Couto faz as contas e sintetiza: “Não se pode dizer que seja prejuízo porque também deixamos de ter custos como os de gasóleo, mas estimamos uma perda de receita na ordem dos 10 milhões de euros”.