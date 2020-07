Lucro da Impresa cai 94,9% no 1.º semestre para 178,2 mil euros

O resultado líquido da Impresa caiu 94,9% no primeiro semestre, face a igual período de 2019, para 178,2 mil euros, divulgou hoje a dona da SIC.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa refere que os lucros do semestre “atingiram 0,2 milhões de euros, representando uma diminuição de 3,3 milhões de euros face aos primeiros seis meses do ano passado”.

No primeiro semestre de 2019, o resultado líquido da Impresa foi de 3,46 milhões de euros.

No período em análise, as receitas caíram 11,8% para 78,3 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuaram 28,1% para 8,3 milhões de euros.