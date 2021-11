165 milhões depois, parceira Bosch/Universidade do Minho rendeu 77 patentes

A nova fábrica de chips da Bosch, em Dresden, na Alemanha © Bosch

O projeto conjunto entre a Universidade do Minho e a Bosch rendeu um total de 77 patentes. Este foi o resultado do projeto iniciado pelas duas entidades em 2013, que levou ao investimento total de 165 milhões de euros e à criação de um total de 750 novos postos de trabalho, segundo os resultados apresentados nesta terça-feira no auditório do Altice Fórum Braga.

As patentes registadas estão ligadas à área da mobilidade. Em causa estão novos desenvolvimentos em ferramentas como conectividade, indústria, segurança e condução autónoma.

Na área automóvel, as soluções desenvolvidas têm duas vertentes: sensores para permitir a comunicação com outros veículos, pessoas e infraestruturas; e ainda dispositivos para obter níveis máximos de condução autónoma.

Durante a apresentação, o administrador técnico da Bosch em Portugal, Carlos Ribas, salientou que o projeto permite apostar no conceito de "inventar Portugal" em vez do mero "produzir em Portugal".

A empresa alemã e a universidade local têm em curso uma candidatura aos fundos europeus, no valor de 64 milhões de euros. Se for aprovada, a iniciativa poderá permitir a criação de 338 novos postos de trabalho.

Esta é uma das 146 manifestações de interesse apresentadas para as agendas mobilizadoras relativas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que contam, para já, com uma verba de 930 milhões de euros. Segundo o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, "em seis anos vamos incorporar o mesmo volume de incentivos de quase 14 anos de execução de quadros comunitários".

Segundo o primeiro-ministro, António Costa, projetos como este "têm de ser replicados por outras universidade e institutos politécnicos a nível nacional".