1,8 milhões foram ver a Casa Feliz da SIC… sem Cristina Ferreira

Mais de 1,8 milhões passaram ontem pela manhã da SIC para assistir à estreia de Casa Feliz, o novo formato das manhãs da estação depois de ser conhecido que Cristina Ferreira estava de regresso à TVI. O formato apresentado por Diana Chaves e João Baião, com direito a uma ‘falsa’ Cristina, obteve uma audiência média de 524 mil telespectadores, tendo liderado na sua faixa horária.

“O programa foi o 14.º mais visto do dia e atingiu mais de 1.8 milhões de portugueses, para além de ter registado uma audiência média de 524 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 24.6%”, refere Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, na sua análise de audiências.

“Esta performance foi superior aos principais programas concorrentes: da TVI, “Você na TV!” registou a 5.ª melhor performance do ano, tendo registado uma audiência média de 420 mil telespectadores e um share de 19.9% e na RTP1 “7 Maravilhas da Cultura Popular” contou com uma audiência média de 188 mil portugueses e um share de 9.1%”, refere a agência de meios.

Para liderar o formato que substitui o Programa da Cristina, a SIC chamou duas estrelas do entretenimento da estação Diana Chaves e João Baião, tendo ainda a estreia direito a uma rábula da atriz Joana Pais de Brito, que vestiu-se de Cristina Ferreira.

“A estreia de Casa Feliz manteve uma performance relativamente estável durante a primeira hora e meia de emissão, registando uma tendência crescente a partir das 12h. O programa liderou na maioria dos períodos horários, perdendo a primeira posição para “Você na TV!” entre as 11h37 e as 11h55. O pico máximo do programa surgiu nos últimos minutos da emissão (12h57), momento em que, em média, mais de 1.26 milhões de portugueses estavam sintonizados na SIC”, descreve a UM/IPG Mediabrands.

“De destacar também que a estreia de Casa Feliz registou uma audiência média superior em 8% face à média de todos as emissões de “O Programa da Cristina” em 2020”, refere a agência de meios na sua análise.

O formato apresentado por Cristina Ferreira liderava as manhãs das estações generalistas desde que entrou no ar. Foi com a apresentadora que a SIC conquistou a liderança nesta faixa horária e, desde fevereiro do ano passado, é a estação com maior audiência.