200 restaurantes já fecharam em todo o país

Perto de 200 restaurantes já encerraram em Portugal, incluindo três com estrelas Michelin, devido à epidemia da Covid-19, com chefs a pedir apoios para contrariar a crise no setor e outros a procurar soluções como vouchers ou entregas.

Nos últimos dias, têm-se sucedido apelos de chefes de cozinha para a necessidade de apoios do Governo à restauração, bem como os anúncios de encerramentos de estabelecimentos, quase todos sem data para reabrir.

Segundo fontes do setor, perto de 200 restaurantes já fecharam, de norte a sul do país, mas o número poderá continuar a aumentar nos próximos dias.

Pelo menos três restaurantes com uma estrela Michelin decidiram nos últimos dias fechar portas, sem saber quando poderão voltar a abrir.

“Face à ameaça crescente de propagação do vírus [que causa a doença] Covid-19, o Grupo Sana tomou preventivamente a decisão de encerrar temporariamente o espaço de restauração Fifty Seconds”, anunciou a empresa, sobre o restaurante lisboeta com a assinatura do chef espanhol Martin Berasategui e que ganhou uma estrela Michelin no guia de 2020.

É, segundo o grupo, de uma “medida responsável e preventiva” para contribuir “para a defesa e proteção dos colaboradores, clientes, respetivas famílias e cidadãos em geral”.

A norte, o Largo do Paço (Amarante, uma estrela) anunciou ter decidido “atuar preventivamente e encerrar” a atividade até ao final deste mês, “altura em que se irá reavaliar a situação”, justificando com a intenção de “salvaguardar a saúde e o bem-estar dos clientes, equipa e comunidade”.

Em Guimarães, o chef António Loureiro comunicou hoje, através das redes sociais, o encerramento do restaurante A Cozinha, que tem uma estrela Michelin há dois anos, uma decisão que confessou ser “das mais difíceis” da sua vida.

“Até a tempestade passar”, afirmou, justificando com a responsabilidade que sente para com a sua equipa e respetivas famílias, bem como com a sua própria família.

Também o Henrique Leis (Algarve), que perdeu este ano a estrela Michelin que deteve durante quase 20 anos, estará fechado a partir de hoje e, pelo menos, até dia 1 de abril.

“É nossa responsabilidade proteger os nossos empregados e clientes e ajudar a combater esta pandemia”, lê-se numa mensagem hoje divulgada pelo chef Henrique Leis.

Rui Paula, que este ano viu a sua Casa de Chá da Boa Nova (Matosinhos) ganhar a segunda estrela Michelin, desabafou, também através das redes sociais. “Nunca pensei que esta pandemia viesse afetar os nossos negócios de uma maneira tão rápida e incisiva”.

Há dois dias, o chef falava já de uma quebra de 60% na faturação, um cenário que antecipava que se manterá pelo menos até junho ou julho. Rui Paula pede uma união de “chefs, restauradores e hoteleiros” para fazer pressão junto das “entidades competentes”, reclamando “medidas drásticas e de rápida implementação”.

Face à crise, alguns restaurantes procuram já amenizar os impactos. No Loco (uma estrela) e Fogo, ambos na capital, Alexandre Silva lançou vouchers para serem usados “depois de a calamidade passar”, uma iniciativa para responder aos “cancelamentos atrás de cancelamentos”.

“Enfrentamos hoje o que será uma das maiores, se não a maior crise na indústria da restauração (e não só)”, escreveu Alexandre Silva no Facebook, onde admitiu o seu “desespero”.

O chef deixou um pedido às autoridades para que “coloquem em prática soluções para ajudar as empresas a ultrapassar isto tudo”.

Ljubomir Stanisic foi outro chef que decidiu fechar os seus dois estabelecimentos em Lisboa – 100 Maneiras e 100 Maneiras Bistro – a partir deste domingo, uma decisão tomada “apesar de não haver nenhuma indicação do Governo para o encerramento de restaurantes”.

“Esperamos que as ajudas oficiais cheguem, antes que seja demasiado tarde”, afirmou hoje, nas redes sociais, alertando: “O golpe financeiro que sofreremos poderá levar muito tempo a sarar”.

Também o grupo Amorim Luxury anunciou o encerramento dos seus espaços – JNcQuoi Avenida, JNcQUOI Asia, Ladurée e JNcQUOI CLUB, na capital -, bem como de várias lojas em Lisboa, Porto e Algarve, “tendo em conta os interesses superiores de saúde pública”, estando a reabertura condicionada “à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia”.

A partir de segunda-feira, os quatro restaurantes (Tasca da Esquina, Peixaria da Esquina, Balcão da Esquina e Talho da Esquina) e as três Padaria da Esquina de Vítor Sobral, em Lisboa, estarão de portas fechadas, mas o chef vai manter a venda de refeições e produtos à porta dos estabelecimentos ou através da entrega em casa através de plataformas digitais.

Vítor Sobral lançou também um apelo, em entrevista ao Expresso, para que o Governo implemente uma linha de financiamento para o setor e permita o pagamento faseado dos impostos, medidas essenciais para evitar “uma pandemia de desemprego”.