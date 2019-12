2019, o ano de todos os recordes da Disney no cinema

Este ano, a Disney tornou-se o primeiro estúdio da história a ultrapassar a marca dos 10 mil milhões de dólares em receitas de bilheteira, batendo o seu próprio recorde mundial datado de 2016 (7,6 mil milhões de dólares), segundo a Variety. Até início de dezembro, o estúdio gerou receitas de 3,28 mil milhões na América do Norte e 6,7 mil milhões no resto do mundo.

A Disney tem atualmente seis filmes no top 10 mundial daqueles que geraram mais receitas de bilheteira – Vingadores: Endgame, Rei Leão, Toy Story 4, Capitão Marvel, Frozen II e Aladdin.

O disparar das receitas dos seis filmes fez com que a Disney fosse detentora de uma quota de mercado de 31,6%, escreve o Screen Daily. Espera-se que o sétimo título da Disney a entrar na lista seja Star Wars: A Ascensão de Skywalker. O último filme da trilogia que começou em 2015 – e o fecho da saga da família Skywalker que começou em 1977 – gerou 374 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais desde a estreia (19 de dezembro).

A completar o top 10, atualmente, estão o Homem-Aranha: Longe de Casa da Sony, o Joker e o It – Capítulo Dois da Warner Bros e o Nós da Universal.

“É difícil descrever o momento histórico que a Disney está a desfrutar”, disse Paul Dergarabedian, analista de media da Comscore. “A Disney sempre colocou números quase insondáveis no quadro, entregando uma lista diversificada e irresistível de filmes, enquanto aproveitava a boa vontade e a lealdade dos telespectadores, construídas ao longo dos anos.”