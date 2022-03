2021 foi o melhor ano de sempre, agora BMCar quer triplicar volume de negócios

Com um crescimento de 23%, que representou chegar a 172 milhões de euros em volume de negócio, com 3531 viaturas vendidas e mais de 21 milhões de euros garantidos só pela área do pós-venda, a BMCar conseguiu em 2021 o melhor ano de sempre pelo décimo ano consecutivo. E agora apotna ainda mais alto.

O objetivo expresso no Plano Estratégico para o triénio 2022-2024 é superar a marca dos 570 milhões de euros em volume de negócios, com perto de 12 mil carros vendidos e cerca de 115 mil ordens de intervenção na área do pós-venda. Uma grande ambição" num período em que também "a forma como encara o setor será diferente", admite a empresa no seu Out of Your Mind.

"O nome do nosso novo Plano Estratégico, Out of Your Mind, não é ingénuo", garante Pedro Rodrigues. "Estamos a atravessar uma forte transformação do setor automóvel a vários níveis, como no caso do produto, como se distribui, como se realizam os negócios. Será um período de tempo que nos irá obrigar a adaptarmo-nos de uma forma ainda mais rápida a esta nova realidade", explica o CEO da BMcar.

Para o responsável, "o Grupo BMcar está preparado para dar uma resposta em linha com as necessidades atuais e futuras do setor automóvel" e se os últimos anos foram "especialmente desafiantes" não impediram a empresa de apostar no crescimento com "novas áreas de negócio, novos espaços físicos e digitais, serviços ainda mais personalizados, bem como novos recordes de faturação", sublinha Pedro Rodrigues.

Tendo conquistado entre abril de 2021 e janeiro de 2022, com duas localizações da BMcar, o 2.º e o 8.º lugares a nível mundial no "ranking de avaliação dos parceiros que melhor usam as ferramentas digitais de suporte à venda, nomeadamente a ferramenta de configuração EVE, com destaque para o novo BMW iX", a BMCar conseguiu ainda outra originalidade: em fevereiro, tornou-se no "primeiro concessionário no mundo a realizar uma convenção anual no BMW Welt", o coração da BMW.