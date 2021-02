2021 marca início do caminho internacional da Ecoinside

Apesar de ainda haver "muito a fazer no mercado nacional", a Ecoinside quer crescer no estrangeiro. © Direitos Reservados

O ano de 2021 vai marcar o arranque do processo de internacionalização da Ecoinside. A empresa de tecnológica de Vila Nova de Gaia especializada em eficiência energética, sustentabilidade e energias renováveis, tem já projetos assegurados para a instalação de parques fotovoltaicos em Espanha e em Moçambique, país onde conta mesmo avançar com uma joint-venture local. Cabo Verde é outro dos mercados em vista, no entanto, o CEO da Ecoinside afirma que Portugal continuará a ser a grande aposta. "Há ainda muito a fazer nesta área no mercado nacional, que tem um grande potencial e continuará a ser o nosso principal alvo", garante António Cunha Pereira.

Criada em janeiro de 2006, a Ecoinside acumula já 15 anos de experiência no mercado. Trabalha unicamente o segmento empresarial e conta na sua lista de clientes com nomes tão distintos como o BPI, o grupo Pestana, a Jerónimo Martins, a Auto Sueco, o El Corte Inglés ou as autarquias de Aveiro, Estarreja e Fafe, entre muitos outros. Fechou 2019 com um volume de negócios de 2,1 milhões, valor que se manteve sensivelmente inalterado em 2020. "O objetivo era triplicar as vendas, ficámos a um terço da nossa ambição. Mas não nos podemos queixar, até porque em nenhum momento parámos a atividade", frisa o empresário.

A maior fatia das vendas da Ecoinside advém da instalação de centrais fotovoltaicas para autoconsumo, mas com a pandemia mais de uma dezena destes projetos foram adiados, designadamente na área do agroalimentar - que sofre o efeito da crise da restauração - e da indústria de moldes para o setor automóvel. O ano de 2021 arranca com "boas expectativas", até porque há clientes a pedir uma reformulação dos projetos, no sentido de reforçarem a potência a instalar. Mas são investimentos que só estarão no terreno "mais para o final do ano". No imediato, a Ecoinside tem em fase de implementação cinco projetos, que arrancaram no fim do ano passado, e mais quatro em "fase final" de negociação com grandes grupos, mas que não identifica para já. Correspondem a uma potência total de 9 MWp, que se juntam aos 11,2 MWp que a empresa tem já implementados e sob a sua gestão.

Sobre a faturação esperada para 2021, António Cunha Pereira é cauteloso: "O nosso objetivo era chegar aos seis milhões, mas face à incerteza que ainda permanece relativamente à pandemia penso que se duplicarmos a nossa faturação já será bom."

O ano vai marcar ainda o arranque de projetos de centrais fotovoltaicas em Moçambique, onde a Ecoinside espera desenvolver o negócio com um parceiro local, assegurando transferência de know-how para este mercado, mas também em Espanha, onde tem um acordo fechado para a instalação de 30 centrais, aguardando apenas os necessários licenciamentos e aprovação para iniciar os trabalhos.

Eleita, em 2020, uma das 15 empresas mais felizes para se trabalhar em Portugal, a Ecoinside leva a sério a distinção, dada pelos seus 18 trabalhadores. Um número que espera reforçar com seis pessoas neste ano, todas nas áreas das engenharias, ao mesmo tempo que prepara novas instalações para os receber. Um investimento de 400 mil euros na recuperação de um edifício já existente, mas que inclui a instalação de um laboratório de inovação.