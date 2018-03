220 trabalhadores já aceitaram sair dos CTT

Os CTT já chegaram a acordo com 220 trabalhadores para a sua saída, anunciou Francisco Lacerda, CEO do operador postal durante a apresentação dos resultados anuais da empresa.

“Neste processo mais central já atingimos o valor que tínhamos estabelecido das 200 pessoas e temos razões para acreditar que vamos acordar com um maior número de pessoas, porque temos tido recetividade ao que propomos”, diz Francisco Lacerda.

O convite a rescisão arrancou em novembro do ano passado tendo já saído até ao momento 220 pessoas. No último trimestre do ano passado a empresa fechou com 161 trabalhadores, tendo sido pago 11,9 milhões de euros de indemnizações.

“220 e mais do que isto, mas não revelamos”, disse apenas.

Para o triénio de 2018-2020 está prevista a saída de 800 trabalhadores.