23% das PME portuguesas reduziu o número de trabalhadores devido à pandemia

Quase um quarto das pequenas e médias empresas (PME) portuguesas presentes na rede social reduziu o número de trabalhadores e só 39% dos empresários demonstra estar otimista em relação ao futuro. Assim é o retrato traçado no primeiro relatório levado a cabo pelo Facebook sobre o impacto da pandemia de covid-19 nas PME portuguesas que utilizam esta plataforma digital.

Intitulado “Global State of Small Business Report”, esta análise feita em parceria com o Banco Mundial e a OCDE, abordou 30 mil PME presentes no Facebook, de um total de 50 países.

No caso das empresas nacionais inquiridas é relatado o encerramento temporário de 23% das PME, devido à quarentena. Países como Espanha ou Reino Unido relataram ainda mais encerramentos de negócios devido ao confinamento (30% e 43%, respetivamente). Do outro lado do espetro, República Checa, Alemanha e Suécia viram menos de 10% das empresas inquiridas fechar portas durante a pandemia, tendo em conta as particularidades da quarentena seguida em cada país. Entre as PME que fecharam portas um pouco por todo o mundo, aproximadamente 75% garante que espera reabrir em breve, é indicado.

No caso das empresas que continuaram de portas abertas, 70% das PME ouvidas em Portugal com presença na rede social de Mark Zuckerberg relata que as vendas estão mais baixas do que no ano passado. Na Europa é entre as empresas italianas que foi registado a maior quebra das vendas, com 76%.

Em Portugal, 36% das PME inquiridas garantiu que a falta de dinheiro em caixa vai ser o próximo principal problema e quase um quarto das empresas já tiveram de reduzir o número de colaboradores. Em países onde a indústria do turismo tem um peso significativo para a economia, como é o caso de Portugal, as PME foram particularmente afetadas. Em números globais, 54% das agências de turismo e 47% dos negócios de hospitalidade, como o alojamento local, anunciou o fecho, revela este relatório.

Se os negócios liderados por mulheres só por si já compõem uma minoria, a análise revela que estas empresas têm 7% mais probabilidade de fechar portas. Em Portugal, 73% das PME lideradas por mulheres estão abertas e operacionais, sendo que as lideradas por homens tem uma percentagem superior: 81%.

Em relação às vendas através da internet, Portugal está atrás: 46% das PME ouvidas diz estar a vender 25% ou mais online. Em países como a Irlanda ou Rússia, 65% das PME indica ter garantido 25% ou mais das vendas através dos canais online. Neste relatório é sublinhado que existe uma correlação entre a aposta nas vendas online e digitalização com o otimismo em relação ao futuro. Em Portugal, só 39% dos líderes das PME afirma estar otimistas em relação ao futuro do negócio nos próximos meses. Este resultado coloca Portugal entre os países mais pessimistas da Europa, ouvidos para este relatório.

Em comunicado, o Facebook indica que o seu negócio “são as pequenas empresas”. “Entre Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp estão 160 milhões de empresas, a contactar clientes e a vender produtos. Estas empresas são o núcleo do Facebook e é por isso que a rede social tem anunciado uma série de novos recursos desde o início do ano”, garante a empresa.

Alguns dos esforços envolvem o lançamento do Facebook Shops, que pretende facilitar as vendas online, ou o Business Resource Hub, que agrega dicas, cursos e informações viradas para o mundo dos negócios.