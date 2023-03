24% do talento que reside em Portugal está propenso a emigrar

Portugal perdeu na última década 653 mil portugueses em idade ativa, dos quais 194 mil licenciados. Todos os anos saem do país cerca de 20 mil jovens licenciados.

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP), que representa algumas das maiores empresas no País, juntou-se à Deloitte para realizar um inquérito de larga escala que conclui que 24% do talento que reside no país está propenso a emigrar, percentagem que sobe para 48% no casos dos jovens da Geração Z - com menos de 25 anos. Para justificar esta decisão, a maioria dos jovens aponta questões como o salário e o poder de compra como prioritárias, seguidas de oportunidades e perspetivas de evolução de carreira, além dos regimes fiscais.

De acordo com dados do Observatório da Emigração, só na última década, Portugal perdeu 653 mil pessoas em idade ativa, das quais 194 mil licenciados que representam uma perda de 1,9 mil milhões de euros por ano em investimento do Estado. Representando 10,4% da população licenciada e em idade ativa, estas 194 mil pessoas seriam suficientes para aumentar a percentagem de população ativa com ensino superior em 2,4 pontos percentuais (pp), ficando acima da média da União Europeia.

Além disso, dos 50 mil licenciados que saem das universidades e politécnicos, cerca de 20 mil abandonam Portugal todos os anos. "Vivemos um verdadeiro inferno demográfico, temos as gerações mais qualificadas de sempre, mas mantém-se a falta de capacidade do país para atrair e reter talento", afirma Vasco de Mello, presidente da BRP.

As soluções para atrair e reter talento

A primeira solução para atrair e reter talento passa por definir uma remuneração que permita um nível de vida confortável, isto é, um nível salarial que permita aceder a coisas essenciais como habitação, mobilidade, despesas correntes de alimentação, saúde e lazer.

Além do salário, a BRP defende que as empresas possam oferecer pacotes de benefícios em espécie que podem ir da disponibilização de automóvel, até soluções como subsídio de habitação ou até disponibilização direta de casa aos trabalhadores. Já do lado do Estado, a BRP propõe a agilização dos licenciamentos de construção e reabilitação de habitações, além de um enquadramento favorável ao arrendamento, de forma a aumentar a oferta de habitação e reduzir os preços.

Ao nível da carga fiscal, a proposta passa pela redução do hiato fiscal, ou seja, do peso do IRS e da Segurança Social no custo total de cada trabalhador, sobretudo para níveis salariais mais baixos e com prioridade para jovens qualificados.

É ainda sugerido o alargamento do pacote de complementos salariais que beneficiam de isenção de IRS e/ou Segurança Social, com destaque para as áreas de habitação e mobilidade.

Já sobre os modelos de trabalho, a Associação Business Roundtable propõe às empresas a implementação de uma política flexível de trabalho - incluindo o trabalho remoto -, que permita acomodar as preferências dos trabalhadores às necessidades das empresas, ao mesmo tempo que possibilita aos primeiros residir em áreas geográficas com menor especulação imobiliária.

Além disso, a maior flexibilidade horária e a mobilidade de funções como forma de manter o talento na empresa também fazem parte das sugestões apontadas.

Ao Estado, a BRP desafia rever a lei laboral no sentido de a modernizar, facilitando a emergência de novos modelos de trabalho que se adequem às necessidades e expectativas dos trabalhadores e empresas, dinamizando o mercado laboral.

Por fim, sugere medidas de incentivo à progressão na carreira dos trabalhadores, a começar pela oferta de um modelo de carreira dual, que consiste num plano de progressão de carreira dentro da empresa, sem que essa progressão implique responsabilidades de gestão - sendo este um modelo mais atrativo para talento com um perfil mais técnico.

"Acreditamos que os caminhos de solução que apresentamos apontam o caminho para que, a médio prazo, empresas e governo possam criar um ecossistema laboral vantajoso e competitivo que torne Portugal e as empresas portuguesas atrativos - quer para o talento interno, como para o talento estrangeiro", afirma Paulo Rosado, membro do Grupo de Trabalho Pessoas e da Direção da Associação BRP, e CEO da Outsystems.