25 câmaras concentram apoios do plano de recuperação à habitação acessível

Há 25 câmaras que vão concentrar mais de metade dos apoios do plano de recuperação e resiliência (PRR) para acesso à habitação acessível. Estes municípios já assinaram contratos com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e vão resolver os problemas nas casas de 14 705 famílias, refere a edição desta segunda-feira do jornal Público com base nos dados do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Estes municípios assinaram acordos até ao final de fevereiro. "Para breve" está marcada a assinatura de protocolos com mais 10 autarquias, segundo a mesma fonte; há ainda 30 câmaras com as estratégios locais de habitação sob avaliação do IHRU.

Até 2024, o Governo quer resolver as carências a um total de 26 mil famílias. Para isso, terá uma verba disponível de 1,251 mil milhões de euros, em forma de subvenção, do PRR.

Os acordos com os municípios fazem parte das estratégias locais de habitação, no âmbito do programa 1.º Direito. Este programa pode intervir em vários problemas nas casas, nas fases da construção, reabilitação e aquisição. Tanto entidades públicas como privadas podem obter financiamento para executar obras ao abrigo desta iniciativa.