29k é aplicação para a saúde mental dos portugueses

Presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira. © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A 29k é a primeira aplicação móvel da FJN e pretende ajudar a saúde mental de até um milhão de portugueses ao longo dos próximos cinco anos.

"A próxima pandemia será de bem-estar e saúde mental mas ainda há um grande tabu em relação a estes temas e precisamos de desmistificar isto. Encontrámos a fundação sueca 29k para promovermos conteúdos baseados em ciência", nota Carlos Oliveira.

A solução consiste na oferta de cursos de desenvolvimento pessoal, em formato de vídeo, meditação áudio e exercícios, orientados por embaixadores e validados cientificamente.

Catarina Furtado, Fátima Lopes (apresentadora), Luís Portela (Fundação Bial), Paula Amorim (Galp e Grupo Amorim), José Neves e Carlos Oliveira são os representantes do programa 29k FJN e participam em vários dos cursos disponibilizados. Stress, ansiedade, resiliência, amor-próprio, relações e valores serão os principais temas abordados.

"Se as pessoas fizerem uma utilização da aplicação e entrarem nos grupos de partilha, poderão ter o mesmo impacto do que outro tipo de intervenções que na Suécia custam dois mil euros", assegura o líder da FJN.

A aplicação é totalmente privada e os dados recolhidos vão permitir a elaboração de vários estudos para avaliar a saúde mental dos portugueses.

A esta iniciativa juntaram-se também empresas como Accenture, Bial, Galp, Farfetch e REN, que vão promover a aplicação junto dos trabalhadores.

A 29k FJN será apresentada no evento anual da fundação, que irá contar com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de oradores como o professor António Damásio e o cantor canadiano Bryan Adams.

A solução para a saúde mental é mais um dos pilares da FJN, lançada em setembro do ano passado pelo líder da Farfetch e que conta com um programa de bolsas de estudo reembolsáveis (ISA) e ainda um portal de dados de emprego, educação e competências (Brighter Future).