40 toneladas de pera-rocha para fazer o novo Nestum

Em breve, 30 toneladas de Nestum Pera-Rocha vão inundar o mercado, uma edição especial com prazo para comprar. A Nestlé adquiriu 40 toneladas de pera-rocha para produzir a nova gama na fábrica de Avanca e já tem pedidos de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde para lançar outras variedades específicas que está a “avaliar lançar”.

Na fábrica da Nestlé em Avanca, a produção da nova gama de Nestum já avança a toda a velocidade. “Foram compradas 40 toneladas de pera-rocha que depois se converteram em sete toneladas de flocos. Trabalhamos com um fornecedor de flocos de fruta espanhol que cumpre todos os requisitos de qualidade e de segurança alimentar da Nestlé, que comprou a fruta a um produtor português da região da Beira Alta, que também nos garantia o cumprimento de todos os requisitos”, explica Andreia Lima, gestora de marketing da Nestum. Um reforço a rondar os 50 mil euros nas compras da companhia, junto de fornecedores nacionais, que no ano passado representou 119 milhões de euros.

A equipa da Nestlé em Portugal levou cerca de 18 meses para desenvolver esta gama, dirigida sobretudo ao consumidor português. Trata-se de uma edição limitada que vai ficar à venda a partir de novembro e durante seis meses. “Nunca será um produto standard uma vez que falamos de uma fruta sazonal e, para garantir a frescura e a qualidade da matéria-prima, será limitada em termos de quantidades, mas poderá sempre ser reeditada em edição limitada”, diz.

A fábrica de Avanca produz anualmente 27 500 toneladas de produtos – das quais 25% da categoria em que se insere o Nestum, ou seja, cerca de sete mil toneladas -, das quais 85% são dirigidas ao mercado português e 15% à exportação. “Vendemos Nestum para vários mercados, em especial os que têm forte presença portuguesa. O Pera-Rocha (PVP. 2,49 euros), pelo volume limitado que tem, não será exportado”, diz Andreia Lima. “Estamos a trabalhar para ter mais variedades sazonais, como Nestum Banana, também edição limitada”, refere.

A empresa tem recebido “pedidos de variedades específicas para outros mercados” que a responsável adianta estarem “a avaliar lançar”. Que mercados? Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Por cá, com este lançamento a Nestlé estende ainda mais a oferta da Nestum, marca que continua a crescer nas vendas. “Temos uma quota de mercado acima dos 90% e no mercado total da taça de cereais de pequeno-almoço somos líder de vendas.”

Um crescimento impulsionado não só pela gama-base – o Nestum Mel continua a ser a estrela – mas também por novos produtos como o Nestum Go, lançado no ano passado. “Estamos com uma quota acima de 20% no segmento de pacotinhos lácteos.” A inovação não se fica por aqui. Neste verão, a Nestlé lançou o Nestum Zero Açúcar, respondendo à procura do consumidor por produtos com menos teor de açúcar adicionado. “Está a correr melhor do que estimávamos, em vendas, aceitação dos clientes e feedback dos consumidores”, assegura Andreia Lima.