400 trabalhadores em 2021: Grupo Sky quer reforçar operação em Portugal

O grupo de comunicação Sky quer expandir o centro tecnológico que tem em Portugal, em Lisboa, e chegar a cerca de 400 trabalhadores até 2021, disse à Lusa o líder da operação no país.

Pedro Geada não quis indicar o valor do investimento das novas instalações em Lisboa hoje inauguradas, que demoraram um ano a estar preparadas, referindo apenas que o grupo quer reforçar a operação em Portugal, onde atualmente trabalham 230 pessoas, com mais 170 funcionários.

“Até ao fim de 2021 seremos 400 pessoas em Portugal, tudo nas áreas de tecnologia e engenharia. Nós fazemos tecnologia para milhões de clientes, sistemas que servem 50 mil clientes num único segundo e precisam de ser muito sólidos, de nunca falhar e portanto precisamos de profissionais de topo em Portugal”, afirmou o gestor.

O centro tecnológico da Sky em Portugal foi inaugurado formalmente em Portugal em final de 2015 e a maior parte dos seus trabalhadores são portugueses. Dos estrangeiros destacam-se os brasileiros e, de futuro, deverão vir mais trabalhadores no Brasil, país onde a operação da Sky em Portugal estabeleceu parcerias com agências de recrutamento.

“Há mais competição neste momento, ficámos espantados. Há quatro anos estávamos quase sozinhos em termos de sistemas de grande escala e projetos muito atrativos, como é o caso do projeto da Sky que serve 20 milhões de clientes. Hoje em dia têm vindo muitas empresas [para Portugal], com projetos e modelos de negócio interessantes e isso tem atraído mais pessoas, há mais competição, mas nós estamos bem posicionados”, disse.

Na inauguração hoje das novas instalações da Sky, junto à estação de comboio de Entrecampos, esteve presente o presidente executivo do grupo Sky, Jeremy Darroch, e o ministro da Economia, que considerou que este investimento em Portugal prova o “talento das pessoas”, não só as competências, mas também no modo como trabalham. “Quando empresas como a Sky escolhem localizar-se em Portugal para servir milhões de pessoas em todo o mundo, o que diz é que em Portugal se faz bem. Melhora a imagem do país no mundo”, afirmou Siza Vieira.

A operação da Sky em Portugal desenvolve soluções tecnológicas para o grupo, das aplicações que os consumidores usam às plataformas que as suportam, como serviços de transmissão ‘online’, a outros projetos de suporte tecnológico para áreas de negócio do grupo.

A Sky é uma empresa de media e entretenimento, com vários canais de televisão e outros serviços, com 24 milhões de clientes em sete países e 31.000 trabalhadores, segundo informação oficial.