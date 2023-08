Mais de 40% dos portugueses faz compras online

Consumidores preferem comprar online através do smartphone © EPA/NARONG SANGNAK

Continua a crescer em Portugal a tendência de comprar online. Diz o Shopping Pulse da Klarna que 42% dos portugueses já opta por adquirir produtos que viu nas redes sociais. Da mesma forma, ainda existe 52% que prefere fazer as suas compras de forma presencial.

Explica o relatório da Klarna - que avalia a forma como se compra em 18 países ao inquirir 18 mil consumidores daquelas nacionalidades - que 26% dos portugueses faz compras através da internet uma vez por semana, o que representa um acréscimo de 4% relativamente aos últimos três meses do ano passado.

Por gerações, isto significa que 36% da GenZ e 36% dos Millennials lusos preferem comprar online, sendo que os últimos (35%) compram online pelo uma vez por semana. Mais 5% que no último trimestre de 2022.

Diz ainda o Shopping Pulse que as gerações mais velhas começam, também, a mudar os seus hábitos de comprar, estando a aumentar a percentagem de aquisições online por parte da Geração X e dos Baby Boomers.

Globalmente, as preferências por compras online ou presenciais dividem-se, sendo que a maioria dos consumidores portugueses ainda preferem deslocar-se aos espaços comerciais.

Dos que compram online, 41% dos inquiridos nacionais diz já comprou um produto depois de o ter visto nas redes sociais. São as mulheres (42%) e a Gen Z (48%) os que mais se enquadram neste tipo de comportamento. "Enquanto 59% dos inquiridos assume ter comprado um produto diretamente na rede social em que viu o mesmo, apenas 40% dos portugueses afirma o mesmo", detalha o relatório.

São também as mulheres e a Gen Z que mais adquire produtos, através de páginas de influenciadores digitais. Em Portugal é no Instagram que os portugueses mais compram (57%). Globalmente, os consumidores preferem Facebook, o Instagram e o Youtube.

E, se até ao passado trimestre quem compra online usava o computador para as suas aquisições, o Shopping Pulse detetou que no segundo trimestre 53% dos portugueses que participaram no relatório passou a utilizar o smartphone, ao invés do computador.

Em jeito de conclusão, a Klarna diz que "a experiência de compra ainda é considerada pelos portugueses mais agradável em loja física". No entanto, a percentagem de aderentes às compras online tem vindo a crescer e entre maio e junho deste ano, 41% dos inquiridos nacionais já preferia comprar apenas online. Mais 3% que no final do ano passado.

Já na altura de pagar, o cartão de crédito é usado por 20% dos portugueses que participaram no relatório, sendo que a grande maioria (60%) afirma preferir o método Buy Now Pay Later.