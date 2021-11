5 sites para encontrar emprego no estrangeiro

Plataformas para encontrar emprego no estrangeiro © Getty Images/iStockphoto

São muitos os portugueses das mais variadas áreas que tomam a decisão de ir trabalhar para fora de Portugal. Seja por falta de oportunidades no mercado nacional ou pela vontade de uma experiência profissional no estrangeiro, esta é uma realidade muito comum.

Encontrar emprego no estrangeiro pode parecer um desafio. Antes de se lançar nesta pesquisa, perceba se tem contactos diretos, através de amigos ou familiares. De seguida, equacione pedir ajuda ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que também o pode ajudar a encontrar um emprego que encaixe no seu perfil e objetivos.

Depois, saiba que existem inúmeras plataformas que permitem aceder a ofertas de emprego no estrangeiro.

LinkedIn

O LinkedIn é uma rede social orientada para o mundo profissional. Cada perfil é apresentado como se de um currículo se tratasse.

Além de ser uma rede social onde pode fazer crescer a sua rede de contactos, esta plataforma permite também pesquisar ofertas de trabalho e enviar mensagens diretamente às empresas. São muitas as empresas e recrutadores presentes no LinkedIn, inclusive divulgando detalhes das suas vagas e requisitos diretamente na rede social.

EURES

O EURES - Portal de Mobilidade Profissional é uma rede de cooperação europeia de serviços de emprego com o objetivo de facilitar a livre circulação de trabalhadores. Esta é uma das principais portas para encontrar emprego na Europa.

Atualmente, este portal conta com mais de 3.6 milhões de ofertas disponíveis. E no caso de se sentir perdido, pode encontrar ainda informação sobre as condições de vida e de trabalhado de cada um dos 31 países abrangidos (Portugal incluído).

Total Jobs

A Total Jobs é a maior plataforma de recrutamento do Reino Unido. Por isso, se os seus planos profissionais passam países como Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, pondere usar esta plataforma.

Além de poder pesquisar sobre ofertas de emprego, este portal disponibiliza ainda uma ferramenta de verificação de salários, para poder confirmar se o salário proposto está em linha com a média.

Neste site vai encontrar também artigos sobre procura de emprego, dicas para a elaboração de um currículo ou até mesmo estratégias para ser bem sucedido numa entrevista de emprego.

UN Careers

Alguma vez pensou em trabalhar nas Nações Unidas? Se sim, então saiba que existe um portal que reúne todas as oportunidades de carreira nesta organização internacional.

Na UN Careers, a pesquisa tem em consideração a categoria profissional, a localização e o departamento.

Monster

Se pretende ir trabalhar para os Estados Unidos ou Canadá, a Monster pode ajudá-lo. Além de disponibilizar ofertas para muitos países da Europa, esta plataforma ajuda também a encontrar emprego do outro lado do Atlântico.

A pesquisa por ofertas deve ser feita com referência apenas à localização e a uma palavra-chave. Para além disso, é ainda possível fazer o upload do seu currículo, passando a fazer parte da pesquisa para empregadores.

Existe ainda uma ferramenta onde é possível saber qual a média salarial de cada profissão consoante a localização.

E lembre-se, se recorrer a alguma destas plataformas, um e-mail de candidatura deve ser breve e conciso. Explique a que função se candidata e por que pode ser uma mais-valia para a empresa. Aconselhamos também a que crie um e-mail profissional para a procura de emprego.

Glassdoor.com diz-lhe os salários de referência no estrandeiro

Se quiser saber quais os salários de referência em vários países - inclusive em Portugal - use o Glassdoor. Nesta plataforma pode aceder também a informações sobre o custo de vida nos países para onde pretender viajar

