50 aeroportos europeus já atingiram a neutralidade carbónica

A meta está traçada e cada vez parece mais próxima: em 2030, 100 aeroportos europeus serão neutros em emissões carbónicas. Para já, a lista vai a meio: “neste momento existem 50 aeroportos neutros na Europa”, adianta em comunicado, a ACI Europe, única associação profissional de operadores de aeroportos na Europa.

“Apenas três anos depois de estabelecermos o compromisso de ter 100 aeroportos neutros em carbono em 2030, a indústria aeroportuária europeia está agora a meio caminho deste objetivo. Os 50 aeroportos que agora são neutros de acordo com a Acreditação de Carbono da ACI recebem um quarto do tráfego de passageiros do continente europeu, num mix entre aeroportos internacionais e aeroportos regionais”, destacou Olivier Jankovec, diretor-geral da ACI Europe.

Estes são os aeroportos que já são neutros.

A acreditação aeroportuária de carbono é uma iniciativa da ACI focada na gestão das emissões de carbono nos aeroportos. Com este programa, o organismo avalia e reconhece os esforços dos aeroportos para gerir e reduzir as suas emissões de carbono, em quatro níveis: mapeamento, redução, otimização e neutralidade.

Jankovec realça que o programa para atingir a neutralidade carbónica de uma forma progressiva permite aos aeroportos gerirem “da melhor forma possível” as várias fontes de emissões “e compensar as emissões residuais com investimentos em mitigadores de efeitos carbónicos”.

O ritmo atual, acrescenta o responsável, permite antever que será possível cumprir as metas “e o ambicioso objetivo” que foi colocado.

A ANA Aeroportos, concessionária dos dez aeroportos portugueses, comprometeu-se a 26 de junho a atingir a neutralidade carbónica dos aeroportos nacionais até 2050.

O compromisso de neutralidade foi assinado por 194 aeroportos europeus, geridos por 40 operadores em 24 países.