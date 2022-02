58ª Lisboa Fashion Week volta em março no Hub Criativo do Beato

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2022 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 58ª Lisboa Fashion Week, com o tema METAPHYSICAL, em coorganização com a Câmara Municipal de Lisboa, realiaz-se de 10 a 13 de março na Factory Lisbon, no Hub Criativo do Beato. Será um evento presencial com uma componente digital, em que se vão cruzar moda, tecnologia, inovação e arte.

No Hub Criativo do Beato, com os primeiros edifícios a abrir este ano, a Factory Lisbon inaugura o seu polo de startups, empreendedorismo e inovação, mas, antes de abrir portas aos novos negócios, recebe a ModaLisboa.

Esta esta edição da Lisboa Fashion Week incluirá, para alem dos desfiles, conversas, micro eventos, instalações artísticas e exposições. A nível gastronómico, destaca-se o projeto da Praça, o mercado digital de pequenos produtores nacionais e que muito em breve inaugurará o seu espaço físico no Hub Criativo do Beato.