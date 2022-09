Computador © Pixabay

A AIDA CCI - Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro -, inserida no projeto ADE (Aveiro Digital Export), lançou um estudo sobre as melhores práticas de exportação em canais digitais junto das PME (Pequenas e Médias Empresas), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira. Trata-se de uma ferramenta que visa ajudar as empresas exportadoras do distrito de Aveiro a usar os canais digitais de modo a potenciar o crescimento do negócio e a aumentar a produtividade.

O inquérito concluiu que 59% das empresas nacionais não tinham presença online em 2020. Por isso, uma das recomendações do estudo é identificar os motivos que impedem ou retardam o investimento na componente digital do processo de exportação das empresas.

O estudo, que conta com seis capítulos, teve por base uma pesquisa e a realização de um benchmarking nacional e internacional. A pesquisa concluiu que cinco empresas são consideradas "casos de sucesso na internacionalização e exportação via canais digitais: Ferneto S.A., HFA S.A.; Ovargado S.A.; Revigrés, Lda.; Rialto Indústria Alimentar, Lda", explicou a nota.

O documento termina com um último estudo sobre as boas práticas e com a apresentação de quatro casos de sucesso de empresas exportadoras. O sucesso destes quatro negócios deveu-se à forte digitalização nas exportações, de acordo com o estudo.

O projeto contou com um incentivo de 633 915,93 euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas do Compete 2020, conclui o comunicado.