5G. "A Anacom continua orgulhosamente só a defender o indefensável"

Miguel Almeida, CEO NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

"A Anacom continua, em prejuízo claro do futuro do País, orgulhosamente só a defender o indefensável", reagiu a NOS depois de João Cadete Matos, presidente do organismo regulador, ter sido chamado esta terça-feira ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre o leilão 5G, processo envolto que tem gerado um elevado nível de litigância. A NOS, juntamente com a Altice/Meo e a Vodafone, avançaram com providências cautelares e ações em Portugal e em Bruxelas contra o regulamento do leilão da quinta geração móvel que acusam de ter medidas ilegais e discriminatórias.

"A Anacom demonstrou hoje, mais uma vez, o mau serviço que tem prestado ao país. Contra tantas vozes diferentes como as de Operadores, Governo, Associações Empresariais, antigos administradores da Anacom, consultores e os próprios partidos políticos, a Anacom insiste numa razão e numa verdade só suas, como se vivesse numa bolha própria criada à margem da realidade. Foi evidente o desconforto vindo de algumas perguntas de vários quadrantes políticos e a falta de resposta cabal às mesmas", diz a operadora numa reação enviada ao Dinheiro Vivo.

"O Presidente da Anacom parece não saber, em desrespeito pela dignidade do cargo que exerce, que ser independente não é viver à margem da verdade e dos factos, violentando a realidade. Ser independente não é viver à margem do País, das suas opções políticas e económicas. Ser independente não é viver à margem da lei nacional ou europeia", diz ainda a operadora liderada por Miguel Almeida.

"Resta-nos a satisfação de ser cada vez mais evidente para todos que a Anacom continua, em prejuízo claro do futuro do país, orgulhosamente só a defender o indefensável", dizem.

A NOS avançou com várias ações contra o regulamento do 5G em Portugal e Bruxelas, tendo ainda avançado com uma ação e providência cautelar para suspender a atribuição do espetro à Dense Air, tendo ainda avançado com um pedido de indemnização de 42 milhões de euros por considerar que a Anacom falhou no seu papel de regulador ao não ter recuperado o espetro nas mãos da Dense Air, depois de dez anos depois de ser atribuída a licença não ter sido lançado, como previsto, um serviço comercial.

Na semana passada a operadora viu uma das suas providências cautelares ser rejeitada pela Anacom, através de uma resolução fundamentada, lembrou João Cadete Matos, durante a sua audição no Parlamento, tendo o regulador invocado a existência de grave prejuízo para o interesse público caso o processo fosse interrompido. O regulamento foi feito com "uma sólida base legal" e "com respaldo na legislação europeia", garantiu o presidente da Anacom.

O Dinheiro Vivo aguarda uma reação da NOS sobre esta tomada de posição da Anacom, bem como sobre eventual impacto em outras providências cautelares interpostas pela companhia no âmbito do leilão de 5G.