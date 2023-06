5g. Afastar Huawei vai subir preços e travar avanço tecnológico de Portugal 

Portugal arrisca ficar com comunicações mais caras e de menor qualidade, atrasar-se nas metas do 5G e acionar um travão no desenvolvimento tecnológico, se não for revelada uma posição mais detalhada sobre a deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC), cuja versão pública permite antever a exclusão da Huawei das redes 5G nacionais. Esta leitura depreende-se dos comentários de diferentes especialistas ao Dinheiro Vivo.

"Com certeza que esta deliberação tem impactos sobre a sociedade em si. Nem estou a falar do aspeto geopolítico. Isto vai afetar a forma como está a ser feito o roll-out [desenvolvimento] do 5G e vai afetar o desenvolvimento do país, não tenho qualquer dúvida sobre esta frase.", afirma o professor e investigador da Universidade de Aveiro na área das telecomunicações, Rui Aguiar, realçando que leu com "perplexidade" a versão pública da deliberação da CSSC. O professor, contudo, nota a dificuldade de falar sobre um tema complexo face a ausência de detalhes que permitam perceber a base da deliberação.

O CSSC deliberou a 23 de maio a exclusão das redes 5G de quaisquer empresas com sede em países que não pertençam à União Europeia, à NATO ou à OCDE, o que tem sido visto como um veto à Huawei.

"Com o que é público posso interpretar tudo. O que é que isto significa em concreto? Interpretando à letra, esperava que amanhã o Tik Tok, que está nos telemóveis de todas as pessoas e que pode passar dados à China, seguindo a lógica daquele documento, fosse proibido - e não estou a dizer que acredito nisto. Presumo que há detalhes na forma como aquelas frases têm de ser entendidas que ainda não são públicas", argumenta.

O que é possível prever perante o que é conhecido? Sem questionar "a bondade da lógica", mas desconhecendo "consistência da mesma" e "à falta de detalhes para perceber o que está em jogo", Rui Aguiar explica: "A Ericsson, a Huawei e a Nokia são os três grandes fornecedores nas comunicações - também outros mas são bastante mais pequenos. No fundo, temos um tripólio. Em cada país os operadores concorrem para baixar preços de fornecimento. Passar de um tripólio para um duopólio é cortar profundamente a capacidade de negociação - ainda por cima estamos a remover o fabricante que, tendencialmente, tem a melhor relação custo-qualidade. Portanto os custos para os operadores vão subir".

O especialista em telecomunicações realça que a qualidade da rede e respetivos serviços depende do custo da sua implementação. Neste caso a questão passa pela qualidade do 5G no país. "Se reduzimos a competição pelo lado dos fabricantes, o que é que se espera que aconteça? Ou vamos aumentar os preços, ou vamos ter um roll-out ou vamos reduzir a qualidade", prossegue o académico.

E o que é que pode acontecer do lado dos consumidores? "Obviamente que, se os preços aumentam, o custo vai ter de se repercutir nalgum lado", responde, mostrando-se cético sobre a capacidade de Portugal suportar mais do que três operadores retalhistas. E interroga-se: "Os operadores vão ter de fazer negócio em todas as componentes apenas com dois fabricantes e esperamos que os preços [no consumidor] desçam?".

Leitura idêntica tem Luís Correia, professor na área das telecomunicações do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC e do INOV. "Esta decisão vai ter seguramente consequências tecnológicas e económicas", afirma, ressalvando que também não conhece quaisquer detalhes além da versão pública da deliberação.

"Os operadores têm recursos económicos, financeiros, humanos e técnicos de acordo com os planos que desenvolveram. Se são obrigados a mudar esse plano, há implicações bastante grandes", acrescenta o professor do Técnico.

Queluz, 05/12/2018 - Visita de Estado a Portugal do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. António Costa, Xi Jinping (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Questionado sobre o impacto desta medida em matéria de preços, Steffen Hoernig, professor da Nova SBE especialista em telecomunicações, considera estar em causa "uma questão geopolítica". "Não me parece que tenha em conta os custos imediatos para o país, mas tem em conta os esperados benefícios de reduzir a possibilidade de espionagem pelo governo chinês, que não se contam em euros. Se fará diferença? Ninguém sabe", comenta.

Poderá esta decisão recair sobre os consumidores? "Alguém terá de pagar e não será o governo, presumo", opina o especialista em economia das telecom.

Outras fontes conhecedoras dos impactos desta medida, que dada a sensibilidade do tema pediram para não ser identificadas, mencionaram que os operadores terão de cumprir a deliberação entre três a cinco anos, estimando um custo global entre um a dois mil milhões. Sobres esta relação tempo/custo, Luís Correia diz ser "perfeitamente razoável de um ponto de vista tecnológico". Já Rui Aguiar considera que se "se alguém pensa que se consegue mudar uma rede em três anos é porque não está preocupada com a qualidade da rede"; sobre custos diz ser preciso "saber muitos detalhes complicados - que não são conhecidos - para poder comentar".

Estamos seguros?

À parte do custo económico, os especialistas lamentam a falta de transparência do ponto de vista tecnológico, nomeadamente, sobre a questão da segurança das redes.

De acordo com a deliberação do CSSC, que tem na base um trabalho da Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito da Lei das Comunicações Eletrónicas, a avaliação do nível de segurança das redes passou pela fiscalização de todas as partes de uma rede de telecomunicações - o core (núcleo); sistema de transporte da rede (fibra ótica, por exemplo); rádio (vulgo antenas). O foco foi o 5G, mas tendo em conta que a nova geração móvel está dependente de todo o legado de gerações anteriores (sobretudo do 4G), a avaliação passou por todas as redes.

Tanto Rui Aguiar como Luís Correia, ambos engenheiros de telecomunicações, explicam que o princípio de funcionamento dos equipamentos fornecidos por Huawei, Ericsson e Nokia é o mesmo. Aliás, para as diferentes partes das redes, os operadores como Altice, NOS e Vodafone recorrem a diferentes fornecedores , que em conjunto funcionam. Qual é a diferença, então? Segundo Luís Correia, a diferença estará como cada um deles desenha o software para "os nós da rede [dos operadores] que permitem ter acesso à informação". É aqui que entra o tema da segurança. Mas, quanto à deliberação, faltam detalhes para melhor análise.

"O sigilo é compreensível, mas convinha que as decisões fossem mais transparentes no conteúdo e na análise técnica do assunto", comenta Luís Correia.

Queluz, 05/12/2018 - Visita de Estado a Portugal do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Assinatura de acordos. Alexandre Fonseca (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Uma fonte conhecedora dos meandros da segurança das redes telco lembra "que há mais mundo para além da segurança". Ou seja, será que o trabalho que levou à deliberação da CSSC levou em conta possíveis impactos desta medida na dinâmica do setor e na economia como um todo?

O governo não respondeu às questões do DV e a Comissão de Avaliação de Segurança, tal como o DV já noticiou, apenas esclareceu que a deliberação é para cumprir. A Autoridade Nacional de Comunicações, a quem compete aplicar as novas regras de segurança, remete explicações para a Comissão de Avaliação de Segurança.

O DV sabe que os operadores já foram notificados e que já têm na sua posse a parte sigilosa da deliberação. Altice, NOS e Vodafone têm reiterado não ter Huawei no core das redes 5G. Todavia, no 4G, 3G e 2G poderão estar mais expostos - sobretudo a Altice, que tem acordos estratégicos com a Huawei. Uma fonte setorial explica ao DV que, agora, a principal preocupação dos operadores é saber quem vai arcar com os custos desta decisão.

Belém observa

A deliberação do CSSC poderá ter repercussões diplomáticas. Com a Huawei a admitir ir para a barra dos tribunais e as autoridades chinesas a equacionar retaliação, como fica o Estado português no xadrez geopolítico. Perante o silêncio do governo, o DV questionou o Chefe de Estado. "O Presidente da República não comenta casos concretos, muito menos de entidades reguladores e equiparadas", diz fonte oficial de Belém. Ao equivaler a deliberação do CSSC à de uma entidade reguladora, depreende-se que Marcelo Rebelo de Sousa estará a dar força à decisão de vetar a Huawei.

Igualmente contactada, a embaixada da China em Portugal não respondeu às questões do DV.