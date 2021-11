5G: Anacom aprova emissão dos direitos de utilização atribuídos à Dense Air

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Cadete de Matos, fala durante a conferência de imprensa na sede da empresa, um dia após o fim do leilão 5G, em Lisboa, 28 de outubro de 2021. A NOS foi a operadora que adquiriu a maior quantidade de espectro no leilão 5G, vencendo 15 lotes por um valor total de 165 milhões de euros. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Novembro, 2021 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou esta sexta-feira a emissão do título dos direitos de utilização de frequências (DUF) atribuídos à Dense Air Portugal, no âmbito do leilão 5G, podendo a empresa iniciar a exploração.

"A Anacom aprovou hoje, 26 de novembro de 2021, a decisão relativa à emissão do título dos direitos de utilização atribuídos à Dense Air Portugal", anunciou, em comunicado, o regulador das comunicações.

O processo do leilão 5G (quinta geração de redes móveis) e de atribuição de frequências fica agora concluído para a empresa, após esta ter efetuado o pagamento dos valores devidos pelo espetro ganho no leilão.

A Dense Air Portugal já pode dar início à exploração comercial das frequências.

Esta empresa já detinha, até 2025, direitos de utilização na faixa de frequências de 3,6 giga-hertz (GHz) "apta para a prestação de serviços compatíveis com o 5G".

Na mesma nota, a Anacom garantiu que vai continuar a dar "máxima prioridade" à emissão de títulos na sequência da concretização, por parte das empresas, dos pagamentos e "envio das respostas às audiências prévias relativas aos projetos de decisão relativos a esses títulos".

Também hoje o regulador já tinha comunicado a aprovação da emissão do título dos DUF atribuídos à NOS.