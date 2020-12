5G. Apritel rejeita acusação da Anacom de aumento de preços das comunicações

Lisboa, 12/01/2016 - Decorreu hoje nos estádios da TSF a entrevista "A Vida do Dinheiro", com Pedro Mota Soares, presidente da Apritel. (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

"É da responsabilidade da Anacom informar sobre o desempenho de excelência do sector no seu todo, sem se limitar a focar apenas a vertente dos preços, dando uma imagem errada do que é o mercado português", acusa a Apritel, associação que representa os operadores de telecomunicações, depois de João Cadete Matos, presidente do regulador, ter esta terça-feira, voltado a frisar no Parlamento, que Portugal é o quinto país europeu com os preços de comunicações mais caros, no âmbito da audição do regulamento do 5G.

Na última década os preços das comunicações em Portugal subiram 6,5%, enquanto na Europa recuaram cerca de 12%. Nada que a Apritel não tenha ouvido antes. "Esta posição da Anacom, que não é nova e retoma semelhante abordagem feita no início de 2020, vai desta vez mais longe na sua parte opinativa, passando informação desvirtuada do que é a realidade do setor em Portugal", acusa a associação.

"Mesmo considerando que o indicador da inflação (IHPC) não é o que compara os preços efetivos de comunicações ou pacotes de comunicações entre diferentes países, o mesmo aponta para preços de telecomunicações com quedas nos últimos dois anos superiores à média europeia; variações sempre mais favoráveis que o IHPC nacional e, analisada a série completa (últimos 23 anos) uma descida total de cerca de 12% dos preços", dizem.

"Estranhamente Presidente do Conselho de administração da Anacom prefere destacar apenas um período em que os dados dão uma imagem desfavorável da variação de preços do sector, omitindo qualquer referência aos dados por si conhecidos e publicados e contribuindo para uma perceção errada do que é o mercado português", acusa a Apritel.

"Em outubro de 2020, a taxa de variação média dos preços das telecomunicações em Portugal foi inferior à verificada na U.E. (-2,9 p.p.)" ou que "em média, os preços das telecomunicações na U.E. aumentaram 0,2%", exemplifica a associação.

Para a Apritel a Anacom "insiste comparar o que não é comparável e não tem consideração a especificidade do mercado português", diz. Um mercado que, como diz a própria Anacom, 87,8% das famílias têm serviços em pacotes 3P ou 4/5P, "o que desvirtua comparações ao nível europeu".

"Querer manter uma comparação com mercados que não nos são comparáveis desvia a Anacom daquela que deve ser a sua missão - contribuir para o desenvolvimento das comunicações em Portugal", diz a associação.

A Apritel lembra os resultados do estudo encomendado à Deloitte, que comparando ofertas semelhantes conclui "que Portugal tem dos preços mais baixos da Europa em telecomunicações, nos pacotes de serviços mencionados, e que apenas França surge como um mercado em que o preço é inferior ao português."