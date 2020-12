5G. CIP preocupada com "clima de conflitualidade" em torno do acelerador da indústria 4.0

(FILES) In this file photo taken on February 18, 2019 the 5 G wireless technology logo is displayed on a smartphone and a wireless signal sign displayed by a tablet in Paris. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) © Lionel BONAVENTURE / AFP

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) está preocupada com o atual "clima de conflitualidade e litigação" em torno do 5G, tecnologia que considera "fundamental" para potencial a revolução da indústria 4.0.

É "com preocupação que a CIP observa o clima de conflitualidade e litigação associado a um tema tão relevante para o futuro da nossa economia e que deveria ser acima de tudo mobilizador, agregador e gerador de investimento para o País", diz a organização em comunicado.

As regras do leilão do 5G tem colocado Anacom e operadores em pé de guerra, com a Altice, NOS e Vodafone a avançaram com providências cautelares e ações na Justiça portuguesa, bem como com queixas em Bruxelas, para travar um regulamento que consideram conter medidas ilegais e discriminatórias face aos potenciais novos entrantes.

Na semana passada, a Anacom travou uma das providências cautelares da NOS, através de uma resolução fundamentada, lembrou João Cadete Matos, presidente do regulador, esta terça-feira no Parlamento onde estava a ser ouvido sobre o regulamento do 5G, tendo a Anacom invocado a existência de grave prejuízo para o interesse público caso o processo fosse interrompido. O regulamento foi feito com "uma sólida base legal" e "com respaldo na legislação europeia", garantiu o presidente da Anacom.

Um clima que preocupa a CIP que faz um apelo. "Apela-se, como tal, ao Governo e ao Parlamento que sejam tomadas as medidas necessárias e urgentes para que sejam mobilizados, construtivamente, todos os atores relevantes em torno de um projeto nacional, que efetivamente se coloque ao serviço do País, na promoção de investimento, de inovação, de crescimento e de novas oportunidades para o tecido empresarial português. E que, desse modo, contribua para mais bem-estar e para uma sociedade mais próspera."

A tecnologia 5G "é fundamental para a transformação digital do País, potenciando a revolução da Indústria 4.0 e é uma alavanca crítica para a competitividade e progresso económico e social no futuro próximo", justifica a CIP. "É, nesse sentido, uma prioridade para a economia portuguesa, devendo ser igualmente uma prioridade para o País na próxima década. O País precisa de aceleradores como este para reforçar o crescimento e o emprego e para apoiar a recuperação do País", acrescenta.

"É uma grande oportunidade, se adequadamente aproveitada, para a consolidação de um ecossistema empresarial nacional inovador e forte, alavancado nas múltiplas e promissoras aplicações desta tecnologia nos diversos domínios, seja na reforço empresarial, na reindustrialização, na digitalização de todos os setores, designadamente do retalho e distribuição, da logística ou na cadeia de abastecimento alimentar que envolve produtores e uma série de atores que em muito podem beneficiar do investimento. O próprio setor público, a nível central, regional e local deverá alavancar o potencial do 5G para acompanhar e mobilizar um esforço de modernização que melhor sirva os cidadãos", destaca ainda.

Esta terça-feira João Cadete Matos considerou que estavam reunidas as condições para que o leilão prossiga, fechando a licitação em janeiro, sendo as licenças entregues aos operadores no primeiro trimestre.