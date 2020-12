5G. "É com o regulamento aprovado pelo regulador que vamos trabalhar"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, durante a sua audição (conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação) na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa, 04 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

"É com o regulamento (do leilão do 5G) aprovado pelo regulador (Anacom) que vamos trabalhar", garante Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, presente esta terça-feira, 15 de dezembro, no Parlamento, na audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e da Habitação.

O governante lembrou a operacionalização do leilão do 5G é da responsabilidade da Anacom. Mas, o Governo "está solidário com o regulamento apresentado e esperamos que o leilão corra bem".

As regras do 5G têm sido contestadas pelos operadores atualmente no mercado. NOS, Altice/Meo e Vodafone avançaram com providências cautelares e ações contra o regulamento do leilão, que contém medidas que consideram discriminatórias e ilegais, tanto na Justiça nacional como em Bruxelas.

Pedro Nuno Santos desvalorizou as críticas feitas aquando da sua visita a uma demonstração de 5G da Dense Air, empresa que apresentou candidatura no leilão 5G, mas que tem sido objeto de forte contestação por parte das operadoras no mercado.

As operadoras consideram que a Anacom deveria ter recuperado o espetro nas mãos da Dense Air, já que durante os 10 anos da licença não foi lançado nenhum serviço comercial. Mas essa não foi a opção da Anacom, considerando que a mesma licença era válida até 2025.

Críticas que, lembra o ministro, "vieram das operadoras". "Não estou ao serviço dos operadores, mas do país", reforça. "Eu não estou ao serviço nem da Dense Air, nem da Vodafone, nem da Meo, nem da NOS, nem de nenhum novo entrante", reforçou.

"Desejamos que o leilão corra bem", diz Pedro Nuno Santos mantendo a expectativa de que em janeiro - tal como definido pelo cronograma do leilão - Portugal se junte ao pelotão dos 11 países europeus onde o processo do 5G estará concluído.