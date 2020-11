5G. Faixas de espectro hoje ocupadas com TDT vão ter desconto de 80%

Bulgária quer excluir empresas chinesas do 5G © ROBERT GHEMENT/EPA

Na semana em que termina as candidaturas para o leilão do 5G o Governo acaba de dar a conhecer os descontos de espectro para as faixas de espectro que vão ser colocadas a leilão para a implementação da quinta geração móvel. "Aos direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz (atualmente ocupadas pela Televisão Digital Terrestre) e dos 3,6 GHz adquiridos no âmbito do procedimento de leilão" (...) é aplicada uma redução de 80 %", informa o executivo em portaria.

"O Governo adequa os valores das taxas ao elevado investimento que a implementação do 5G no País vai exigir. Com esta atualização, procura-se incentivar o desenvolvimento desta tecnologia, bem como estimular a rápida cobertura de locais de superior interesse público, como é o caso dos estabelecimentos de ensino", refere em comunicado.

"O objetivo primordial do Governo é o de acautelar o interesse nacional, através do reconhecimento da importância da aquisição de espectro no âmbito do procedimento do leilão do 5G, sem prejuízo de acautelar a receita do Estado que a utilização do espectro, enquanto bem do domínio público, propicia", refere ainda.

A decisão do Governo surge na mesma semana em que termina as candidaturas ao leilão do 5G, cujo regulamento tem sido contestado pelos operadores que já avançaram com providências cautelares para travar o processo, caso da NOS e da Vodafone.

Leia aqui a Portaria

O que decidiu o Governo

"Ao nível da União Europeia, têm vindo a ser criadas condições para permitir a utilização de uma maior quantidade de espectro radioelétrico para suporte de serviços de comunicações eletrónicas, nomeadamente, nas faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz, as quais foram identificadas como faixas relevantes para suporte dos sistemas 5G", refere o Governo na portaria publicada esta segunda-feira 23 de novembro.

"Considera-se que as faixas de frequências que irão, em primeira linha, servir de base à disponibilização de serviços compatíveis com 5G, atendendo ao estado de arte da tecnologia, deverão merecer a fixação de um valor mais baixo do que o valor da taxa devida pela utilização das demais faixas designadas para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas terrestres", diz ainda.

Assim, sendo "aos direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz adquiridos no âmbito do procedimento de leilão definido pelo Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro, é aplicada uma redução de 80 % sobre o valor da taxa referente à utilização de frequências designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, durante o período de duração inicial dos respetivos direitos de utilização de frequências destas faixas", informa a tutela.

O Governo fixou ainda "um novo valor, mais reduzido, para as taxas anuais de utilização deste espectro que seja adquirido no âmbito do procedimento do leilão, de forma a acautelar que não sejam frustradas as expectativas da garantia do interesse nacional, consubstanciado numa política que prioriza o desenvolvimento das redes móveis de muito elevada capacidade, em detrimento, se for o caso, do encaixe financeiro", justifica.

"Prevê-se igualmente uma redução sobre o montante das taxas devidas pela utilização de frequências para os detentores de espectro que se comprometam a assegurar, individualmente ou em conjunto, a cobertura de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps da totalidade das escolas públicas de todos os níveis de ensino e da linha ferroviária do Norte", destaca ainda o Executivo.

No caso dos "titulares de direitos de utilização de frequências que se comprometam a assegurar, até 1 de janeiro de 2022, a cobertura de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps da totalidade das escolas públicas de todos os níveis de ensino e da linha ferroviária do Norte, beneficiam de uma redução de 10 % sobre o montante da taxa referente à utilização de frequências designadas para serviços de comunicações eletrónicas terrestres prevista na secção 1.1 do anexo iv, após aplicação da redução prevista no n.º 3 do artigo 15.º na redação conferida pela presente portaria", diz o Governo.

Os titulares de direitos de utilização de frequências beneficiam da redução prevista, "desde que os seus clientes tenham acesso ao serviço nas condições ali definidas" e, reforça o Governo "independentemente de a cobertura total ser assegurada apenas com infraestrutura própria ou com recurso à infraestrutura de outros titulares de direito de utilização de frequências." Uma redução aplicada por um período de três anos consecutivos.