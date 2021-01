5G. Fase de licitação para novos operadores rende encaixe de 84,3 milhões

A fase de licitação para novos operadores no leilão do 5G gerou um encaixe de 84,3 milhões de euros. Para esta fase do leilão, o espetro disponível tinha um preço base de licitação de 42 milhões de euros. Aguarda-se o arranque da fase de licitação para os operadores já no mercado. Leilão tem um objetivo mínimo de um encaixe de 239 milhões de euros.

"Terminou a 11 de janeiro de 2021 a fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, após 44 rondas. No oitavo e último dia de licitações tiveram lugar 2 rondas", informa a Anacom no site do regulador.

No 8º e último dia de licitação para os novos entrantes foi a faixa dos 1800 MHZ que voltou a gerar maior interesse nos licitastes, tendo os três lotes sido atribuídos por um valor de 18,117 milhões de euros, acima dos 17,759 milhões atingidos na ronda a anterior. No último dia de licitação por este espetro foi obtido um encaixe de 54,351 milhões.

O lote de 900 MHZ tinha uma base de licitação mínima de 30 milhões, valor que depois das 44 rondas de licitação não sofreu alterações.

Feitas as contas esta fase do leilão gerou um encaixe de mais de 84 milhões de euros. Não são conhecidos os operadores vencedores desta fase de licitação.

Mercado aguarda indicação de arranque da fase de licitação para os operadores já no mercado.