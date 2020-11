5G: Grupo espanhol Másmóvil vai entrar no leilão português através da Nowo

(FILES) This file illustration picture taken on February 18, 2019 shows the 5G wireless technology logo displayed on a tablet in Paris. - France launches auction for remaining controversial 5G frequencies, AFP reports. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) © AFP

A Másmóvil entrou no mercado português no ano passado, com a compra, em conjunto com a GAEA, da Cabonitel, dona da Nowo e da Oni, aos fundos da norte-americana KKR.

O grupo de telecomunicações espanhol informou hoje que que foi celebrado em 08 de novembro um acordo para a compra da Oni por parte da Gigas Hosting. Esta operação é na ordem dos 40 milhões de euros, de acordo com a empresa.

"A operação estará em avaliação e aprovação por parte da Autoridade da Concorrência, sendo esperado que a transição esteja completa no início de 2021", é referido no comunicado.

"A Gigas Hosting SA passa a ter a GAEA Inversión como principal acionista, com mais de um terço das ações", refere a Másmóvil.

A GAEA era até agora proprietária conjunta com a Masmóvil da Oni e Nowo.

"Esta operação insere-se numa lógica de direcionamento, especialização de gestão e concentração de recursos em dois mercados muito distintos: serviços a grandes empresas e operadoras e o Business To Consumer (B2C)", salienta a operadora.

Com esta operação, a Nowo "passa a ter a Másmóvil como único acionista com 100% de participação" e este movimento "permitirá concentrar esforços de investimento tanto no futuro 5G, sendo que a Nowo participará no leilão do espectro anunciado pela Anacom na passada quinta-feira, assim como na construção da nova rede de fibra ótica em Portugal", refere o grupo, em comunicado.

O regulamento do leilão do 5G prevê condições específicas para novos entrantes no mercado.

"Relativamente à rede fibra, este projeto já arrancou em Lisboa e no Porto, mercados prioritários para a Másmóvil, que pretende desta forma replicar a receita de sucesso do nosso país vizinho, com fortes investimentos que vão aumentar a competitividade da Nowo", acrescenta.

Esta aquisição "surge num momento-chave para a Másmóvil, que espelha o êxito da OPA lançada sobre a operadora pela Lorca Bidco, veículo de investimento constituído pela KKR, Providence e Cinven que já alcançaram uma participação de 99,32% do seu capital, valorizando a empresa em cerca de 5.000 milhões de euros", lê-se no comunicado.

O regulador do mercado espanhol CNMV suspendeu no passado dia 03 de novembro "a cotação das ações da Másmóvil em Espanha e espera-se a sua saída definitiva das bolsas, nos próximos dias".

"A presença da Másmóvil e da GAEA, grupos com fortes laços nos últimos anos, irá garantir e potenciar sinergias, assim como rentabilização de custos nas operações da Oni e Nowo, que embora concorram em mercados muito distintos, poderão partilhar recursos, infraestruturas, cooperar no desenvolvimento de soluções avançadas, obtendo economias de escala e melhorias o que permitirá uma maior competitividade".

Esta operação, adianta, "foi desenhada com um acordo-quadro que permitirá à Oni e Nowo continuarem a colaborar estreitamente no que for necessário para garantir flexibilidade e independência em ambas as operações, mas sem perder qualquer possibilidade de cooperar, para que cada empresa seja a melhor no que faz".