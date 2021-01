5G. Mercado nacional "requer alguma discriminação positiva para que haja novos entrantes"

Margarida Matos Rosa. (Fotografia: TIAGO PETINGA/LUSA)

O mercado nacional "requer alguma discriminação positiva para que haja novos entrantes, senão não vai haver (novos operadores)", defende Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), a ser ouvida esta terça-feira na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

Cerca de 3/4 das famílias portugueses estão fidelizadas a um operador, situação que impede uma maior mobilidade no mercado nacional de telecomunicações e não incentiva a concorrência, lembra a responsável, considerando que o atual contexto é diferente do encontrado em outros leilões por potenciais novos operadores.

Para a presidente da AdC havia que criar no leilão 5G condições para a entrada de novos operadores e, com isso, aumentar a concorrência no mercado nacional de telecomunicações que considera ter "fragilidades de concorrência" que são "significativas". "É necessário haver mecanismos de promoção de maior dinâmica comercial a favor dos consumidores e empresas", argumenta.

"É indiferente se há três ou quatro operadores, o importante é que cumpram a lei da concorrência e que ajam de forma independente, com uma política comercial própria e não agir de forma ilegal com outros operadores", destaca, numa referência aos recentes casos em que o regulador acusou operadoras de agir de forma concertada, quando questionada pelos deputados de qual seria o número ideal de operadores em Portugal para promover um maior ambiente concorrencial no país.

Os operadores já no mercado consideram que as medidas contidas no leilão do 5G são discriminatórias face aos novos potenciais operadores, tendo já pedido no Parlamento que seja analisada a constitucionalidade do regulamento.

"A Autoridade da Concorrência não é a melhor autoridade para se pronunciar sobre a constitucionalidade sobre a constitucionalidade do regulamento do leilão", reagiu Margarida Matos Rosa, mas lembra que Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE) - que ainda não foi transposto para Portugal, o que deveria ter acontecido já em dezembro do ano passado - prevê alguns instrumentos para promover um maior clima concorrencial e que os contidos no leilão "parecem-me adequados".